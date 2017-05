Otoño cálido, síntoma de un calentamiento global que se afianza

Las temperaturas por encima de los 25 grados representan una “anomalía” para esta época del año. Según los expertos, el fenómeno se observa a nivel mundial. Cómo seguirá el clima en los próximos días

Más allá de las persistentes lluvias de abril y la caída de hojas que ya empezaron a desnudar los árboles, el otoño todavía se resiste a mostrar su verdadera identidad.

Con temperaturas al filo de los 25º C o más, las mañanas y tardes remiten más a algún día de septiembre que al mes de mayo y contrastan, por ejemplo, con el otoño de 2016, el más frío desde mediados del siglo pasado.

El sol, que calentó mucho el último febrero, con una sensación térmica que en ocho días no bajó de los 35º C, seguirá haciéndolo, por lo que serán necesarias las mangas cortas, al menos, hasta el comienzo de la se­mana próxima, para cuando se espera un clima más fresco .

Sobre estas “anomalías” en la temperatura y las precipitaciones ocurridas a nivel global, la Administración Nacional Oceánica y At­mosférica (NOAA por sus siglas en inglés) reveló que en marzo la media mundial se ubicó 1,05° C por encima del promedio, de 12,7º C del siglo pasado. De esta manera, confirmó la preocupante tendencia del calentamiento global.

También, el mes se convirtió en el segundo marzo más cálido desde que comenzaron los registros mundiales de temperatura (en 1880). Según la NOAA, las “desviaciones” climáticas más notables se registraron en los Estados Unidos, Europa, Rusia, Mongolia y Australia, donde marcaron hasta 3° C por encima de la media.

A su vez, el organismo advirtió que las precipitaciones de marzo de 2017 variaron significativamente alrededor del mundo: mientras que en Alaska, algunas regiones de Estados Unidos, África, Asia y Australia las lluvias

fueron menores de lo normal, distinta fue la situación en zonas del centro y sur de la Argentina. “Dentro de los valores más significativos de precipitaciones mundiales, se encuentra Comodoro Rivadavia, que fijó un nuevo récord mensual (320,4 mm) superando el anterior de 140,6 mm, en 1946”, recordó la NOAA.

Tardes primaverales hasta el domingo

El año 1980 marcó el otoño más cálido, con una temperatura media de 20,1° C, mientras que el pico de calor más alto fue el del 8 de mayo de 1958, con unos veraniegos 31,6° C. Algún recuerdo de aquellos días sobrevive este mes, en el que la máxima apenas baja de los 25º C y hasta la supera (la semana arrancó con picos de 27º C).

Para hoy, en La Plata, entre neblinas matinales y nubes, se espera que el sol asome y caliente hasta los 26º C, luego de una mañana apenas fresca, con mínima de 14º C.

Ya mañana, el sol comenzaría a despedirse del cielo platense ante la nubosidad en aumento, lo que no impedirá la presencia de agradables temperaturas de entre 16º C y 24º C.

El domingo, el aire templado pasará a ser un recuerdo hacia la segunda mitad de la jornada, cuando el viento fuerte y los chaparrones enfríen, quizá, los últimos 24º C de esta saga primaveral del otoño, que, por fin, plantará su bandera.