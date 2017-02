PAMI: alertan por demoras en la entrega de remedios oncológicos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata advirtieron ayer que los jubilados tienen problemas para adquirir medicamentos oncológicos debido al nuevo sistema implementado por el PAMI para las autorizaciones.

Por esto, en las últimas semanas hubo varias farmacias en las que los afiliados de la obra social tuvieron “inconvenientes por no poder recibir sus medicinas para tratamientos oncológicos”, una situación que “genera una importante preocupación”, alertaron desde la entidad platense.

“Queremos hacer saber a la población que la problemática se debe a un nuevo sistema implementado por el PAMI para autorizar los medicamentos oncológicos”, explicaron en el comunicado, y precisaron: “Ahora, para acceder a los fármacos se necesita efectuar un trámite de reempadronamiento en las Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI”.

“Lo que está sucediendo en estos días en la región son dos situaciones: por un lado, muchos afiliados todavía no han concretado su trámite y en la farmacia no pueden atenderlos. Por el otro, aun habiendo completado los pasos indicados desde el PAMI, no han mandado la medicación a las farmacias locales”, concluyeron desde el ente profesional.