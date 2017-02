Paro sorpresivo de micros en la Terminal deja a cientos de pasajeros sin poder viajar

Un paro sorpresivo de una empresa de micros dejó varados en la terminal de La Plata a cientos de pasajeros que tenían programado su viaje durante la madrugada de hoy. La medida, según contó uno de los afectados a este medio, se habría tomado de manera repentina desde la medianoche, y los usuarios se enteraron cuando arribaron al lugar.

Se trata de la empresa "El Rápido Argentino", quienes clausuraron el servicio sin aviso previo, dejando a una cifra aproximada de 300 personas sin poder viajar. Casi todos los viajes estaban programados para la Costa Atlántica, pero muchos de ellos no saldrán hasta nuevo aviso.

“Teníamos que viajar esta mañana a las 7, pero no puedo viajar. Me enteré cuando llegue acá por una señora. En la boletería no hay nadie, yo saqué el boleto ayer y ahora nada”, relató uno de los afectados a la Red 92.

“Llegué a la Terminal y me enteré por otras personas que no tenía micro. Empezaron a preguntar y dicen que está de paro. Mi hija llamó a un 0800 y le dijeron lo mismo, nadie te dice nada”, contó otra de las usuarias perjudicadas.

Hasta el momento, no había información precisa de para cuándo serían reprogramados cada uno de los viajes cancelados.