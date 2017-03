Personas que participaron del recital afirmaron que “ No hubo control de entradas”

Varios jóvenes que asistieron al trágico recital del rockero afirmaron que: "No hubo controles de ningún tipo. No había gente de seguridad o del staff del Indio, no te cortaban la entrada y podías entrar al predio con lo que quisieras".

Al respecto, Pablo Cammarata, empleado del recital contó que: "Se notaba que el lugar estaba excedido y la gente seguía entrando incluso cuando la banda ya estaba tocando”.

Además afirmó que "Estuvo muy mal la organización. Había un solo vallado y entraban todos, aunque no tuvieran entrada. No había controles ni cacheos. Había poco control y poco policías, pero había demasiada gente".

Lo que deja en evidencia que el lugar “La Colmena” donde se realizó el recital, estaba colapsado en todos los aspectos, y que tanto la entrada como la salida del recital fue un caos.