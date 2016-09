Piquete en Barrio Malvinas tras 48 horas sin luz













Los reclamos comenzaron en la noche del martes en la esquina de 32 y 155. Son 40 familias las afectadas por el corte eléctrico de la empresa EDELAP y exigen soluciones urgentes. Vecinos del barrio Malvinas iniciaron un piquete en la tarde de ayer luego de permanecer más de 48 horas sin luz en sus casas. La medida de fuerza la realizan en la esquina de 32 y 155 y hasta que no tengan soluciones piensan continuar con el reclamo. La problemática afecta las manzanas que comprenden 36, 35 bis y 35 con 154 y 155. Son más de 40 familias las damnificadas por los cortes de luz, a los que se suman calles totalmente anegadas para el transito debido a las inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento municipal.

Según relataron a Diario Hoy los inconvenientes con la prestación de la luz eléctrica de la empresa EDELAP vienen ocurriendo desde principios de éste año y las soluciones no aparecen. “ Vinieron de EDELAP y dijeron que tenían que cambiar un fusible y no tenían para cambiarlo. Es una vergüenza que no tengan para cambiar, somos muchas familias con chicos y necesitamos la electricidad para calefaccionar nuestras casas. Queremos una respuesta urgente”, dijo Maricela García (29).

“Venimos a cortar porque no nos queda otra. No nos escuchan sino. El barrio está sin luz, las calles intransitables y el municipio tampoco nos da respuesta, no queremos que nos tomen más el pelo. Vamos a seguir hasta que tengamos una solución y si todo sigue igual mañana pensamos cortar 44 y 135”, manifestó Lucio Contreras (41) mientras más vecinos del barrio se sumaban a la protesta en el cruce de las calles.