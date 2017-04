Pocos usuarios y demoras en la vuelta del tren

El Roca llega hasta City Bell

Ayer fue el primer día hábil de funcionamiento hasta City Bell del postergado servicio, tras meses de obras. Se desconoce cuándo arribarán las nuevas formaciones eléctricas a 1 y 44

Finalmente, con más de un mes de retraso en la fecha anunciada, el Ferrocarril Roca volvió a funcionar hasta la estación City Bell. Tras los primeros viajes realizados el pasado sábado, en este primer día hábil fueron pocas las personas que optaron por utilizar el servicio eléctrico.

En unidades nuevas y confortables, y a un valor de cuatro pesos el boleto, los pasajeros tardaron alrededor de una hora en llegar hasta Plaza Constitución. Si bien es cierto que en relación a los trenes diesel, los eléctricos resultan bastante más rápidos, todavía están muy lejos de los tiempos anunciados. Se estimaba que el viaje entre cabeceras iba a completarse en apenas 55 minutos. Según se explicó oficialmente, las demoras responden a la continuación de las obras.

La frecuencia es otro de los asuntos que entorpece el normal funcionamiento del servicio: con trenes que salen cada una hora, los usuarios pasan muchos minutos esperando sobre los andenes de la renovada y pintoresca estación o, en su defecto, tienen que seguir utilizando los micros de la empresa ferroviaria que los lleva hasta la estación de Villa Elisa. En este sentido, se espera que, en cuanto se normalice el servicio, el tren pueda salir cada veinte minutos.

Además, aunque los pasajeros se mostraron aliviados con este retorno, muchos se quejaron por el horario en que parte la última unidad desde Plaza Constitución. Anunciado a las 21, algunos no alcanzan a tomarlo porque su jornada laboral se extiende hasta pasado ese horario.

Ahora, la incógnita radica en saber cuándo el nuevo servicio llegará a la Estación platense de 1 y 44. Al respecto, el Gobierno anunció que el ramal completo funcionaría a partir de junio.

Pasajeros aliviados, pero cautelosos

Tamara Primavera

“Ahora voy a ganar un poco de tiempo. Vengo con el auto desde San Carlos hasta la estación de City Bell. Para volver hasta La Plata desde Capital estaba tardando entre 2 o 3 horas. Lamento que haya demorado tanto. Fue un año muy difícil. Es una lástima también que tarde una hora en pasar, no entiendo los motivos”.

Alfredo Cordero

“Vine a averiguar los horarios que tienen para ver si me sirven. Si tarda una hora en llegar a Buenos Aires, como dicen, la verdad que es una ventaja. Lo que no me gusta es la frecuencia: antes pasaban tres trenes por hora, ahora me entero que pasa solo uno. Además, el último viaje de Constitución a City Bell es a las 21 y hay mucha gente que trabaja hasta las 22”.

Luis Ferrari

“Era hora. Ya no les creía nada más. Independientemente de todos los argumentos técnicos que tuvieran, para mí era una falta de respeto. Ahora voy a probar qué tal funciona y esperemos que anden bien. Esto era muy necesario. Mi hijo llegó a esperar hasta dos horas el micro que lo traía de vuelta. Igualmente, me gustaría que tuviese una mayor frecuencia pero, a falta de pan, buenas son las tortas”.

Carlos Metz

“Muy ansiado, este retorno. Los viajes a Berazategui en micro para hacer los trasbordos eran muy complicados. Ahora es más fácil. Llego en un micro de línea hasta la estación y de acá voy directo hasta Constitución. El tema va a ser la vuelta: estoy muy justo con el horario de salida de mi trabajo. Ahora espero que el tren llegue pronto a La Plata, representaría un ahorro de dinero importante”.