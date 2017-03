Advertencia del Consejo Mundial

Por falta de agua, 3,5 millones de personas mueren al año en el mundo

Lo advirtió el Consejo Mundial de ese derecho humano universal. La cifra duplica a los decesos ocasionados por accidentes viales y casi triplica los producidos por enfermedades mortales como el sida

"Me pregunto si no estamos en camino a la tercera guerra mundial por el agua”, advirtió el mes pasado el Papa Francisco. Sus dichos fueron en el marco de un seminario en el que se abordó la necesidad de garantizar ese derecho humano universal básico que, para muchos, hoy en día es un lujo.

Según advirtió un informe del Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés), 3,5 millones de personas mueren cada año “por la falta de acceso al agua potable”, mientras que 1,3 millones fallecen anualmente por accidentes automovilísticos y 1,1 millones, por el HIV. El documento fue publicado en coincidencia con el Día Mundial del Agua, que se celebra hoy en todo el mundo.

En la Argentina, la situación más preocupante la viven los chicos de entre 2 y 17 años que habitan el Conurbano. Allí, 3 de cada 10 carecen de acceso al servicio, según los últimos datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia que elabora la Universidad Católica Argentina.

“En Latinoamérica y el Caribe, 50 millones de personas no tienen acceso a agua limpia y segura. Este recurso es esencial, sin él no puede haber vida ni desarrollo económico, político, social o cultural”, sostuvo Benedito Braga, presidente del WWC. En la región, Haití es la zona más afectada, “donde solo el 58% de los habitantes tiene acceso al agua potable”, apuntó Braga, aunque comparó: “En Latinoamérica, el 8% de la población no tiene acceso a ese derecho, en Asia, el 12% y en el África subsahariana, el 32%”.

“Los efectos del cambio climático y sus consecuencias están directamente relacionados con el número de muertes por deshidratación y una amplia gama de enfermedades de carácter gastrointestinal”, explicó el especialista. Además, Braga destacó que, según las últimas cifras obtenidas, “el 12% de la población mundial no tiene acceso a agua potable y cerca de 4.500 niños mueren al día” por esta carencia.

Por su parte, Nahuel Schenone, especialista en calidad de agua y recursos hídricos, aseguró que en la Argentina hay abundancia de este elemento. Sin embargo, alertó que un grave problema “es el alto porcentaje de aguas residuales que vuelven a los ecosistemas sin ser tratadas”. “Hay que fomentar

políticas que sirvan para concientizar a la población para cuidarlo. De otra manera, estamos condicionando este recurso a futuro”, reclamó el experto.