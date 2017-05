Pronostican fuertes vientos y lluvias para la región

Según el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, entre hoy y el sábado las ráfagas podrían superar los 60 km/h. Además, se esperan precipitaciones de entre 80 y 100 milímetros. Las recomendaciones de la Comuna

En un otoño más inestable que lo normal, con precipitaciones que en lo que va de mayo acumularon 140 milímetros (el promedio para todo el período es de 200 milímetros, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional), los vientos y lluvias volverían a descargarse sobre la región desde hoy, hasta el sábado inclusive.

Por eso, la Dirección de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata anticipó para la jornada Nivel de Atención del Riesgo Amarillo (leve), basándose en el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que apuntó para la zona precipitaciones y vientos del sector este, con ráfagas, cambiando al sector oeste.

Según precisó el parte del SMN, “el responsable será un sistema de baja presión atmosférica de latitudes medias o lo que es lo mismo, un ciclón extratropical”.

En lo que va del año, los platenses fueron testigos de un fenómeno de similares características en dos oportunidades, según apuntaron desde la Comuna. La más fuerte y recordada fue la del 5 de febrero pasado, cuando techos, tendidos eléctricos y más de 500 árboles fueron arrancados por la fuerza de ráfagas que alcanzaron los 100 km/h.

No obstante, el director de Hidrometeorología municipal, Mauricio Saldívar, aclaró que esta vez “no tendrá la misma intensidad, porque no esperamos que el centro de los vientos pase por nuestra zona”.

Sin embargo, advirtió que “pueden registrarse ráfagas de más de 60 km/h”, sobre todo entre esta noche y mañana. “Todo va a depender de cómo se desplace el fenómeno”, afirmó el especialista.

La combinación de los factores marcarán un jueves fresco, con una mínima de 8º C y máxima de 17º C. Está previsto que la inestabilidad se extienda hasta la madrugada del domingo, con una temperatura que en este lapso oscilará entre los 10º C y los 16º C.

En el resto del país

Tanto en la Provincia de Buenos Aires como en el este de Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba, este de Río Negro, sur de Santa Fe y Entre Ríos, “probablemente habrá vientos fuertes”, detalló el SMN y, en línea con lo informado por el Municipio, se prevé que entre esta noche y mañana aumenten su intensidad, “con velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h de forma puntual”.

En tanto que desde esta noche y hasta el sábado, las lluvias previstas podrían acumular entre 80 y 100 milímetros, “pudiendo ser superadas”.

Plan de Contingencia y alerta temprana

En el marco del pronóstico previsto, desde la Comuna recordaron que en el sitio oficial laplata.gov.ar, en el apartado Planes de Emergencia y Contingencia, se puede acceder a las recomendaciones “para controlar una situación de emergencia y minimizar sus posibles consecuencias”.

Al respecto, el subsecretario de Planificación Estratégica de la Comuna, Fernando Carlos, explicó que, a través de esos planes, “se busca informar a la población sobre cómo se prepararán y actuarán las áreas del Municipio ante un evento hidrometeorológico”. Y agregó: “También se pretende brindar las herramientas necesarias para generar en la ciudadanía un accionar de autoprotección”.

Mientras, se anticipó que las precipitaciones pueden generar anegamientos temporarios; en tanto que las ráfagas de viento podrían provocar la caída de ramas o árboles. Por esto, las autoridades del Ejecutivo local advirtieron sobre la posible interrupción de calles y peligro de lesiones por objetos arrastrados, a la vez que pidieron conducir con cuidado.

Asimismo, recomendaron a la ciudadanía “seguir” las actualizaciones de los fenómenos que se replicarán en el sitio web y en las redes sociales de la Municipalidad.

ALERTA POR VIENTOS #LaPlata | El Servicio Meteorológico Nacional anticipa viento y lluvias para los próximos días https://t.co/nQWI7nqqzA — Diario HOY (@diariohoynet) 17 de mayo de 2017