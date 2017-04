Recrudece el conflicto en Sancor y afecta la distribución de lácteos en la región

El conflicto con los trabajadores de la empresa Lactosur se recrudece y suma un nuevo capítulo en la región

Empleados de la firma Lactorsur iniciaron esta mañana otra jornada de protesta en la sede de 44 entre 137 y 138, donde anunciaron un cese de actividades.

A raíz de la falta de pago, este lunes no habrá distribución de productos lácteos en la ciudad. Según denunciaron, los salarios son abonados en "tres o cuatro veces" durante el mes, situación que desencadenó en el conflicto que ya lleva varios meses.

"El tema es siempre el mismo, los salarios que se vienen postergando con diferencia", sostuvo uno de los trabajadores en diálogo con la Red 92.

"Por hoy se para la actividad y no se distribuye ningún tipo de producto SanCor. Hasta que no tengamos otra novedad no sabemos si va a ser por un tiempo largo", afirmó.