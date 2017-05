Recta final para aplicar el aumento en los peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires











En una audiencia pública realizada en nuestra ciudad, se presentaron argumentos a favor y en contra de la suba en la tarifa. Según la propuesta oficial, se incrementará entre un 25% y un 33%, dependiendo del horario

A partir de una medida judicial impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, en la jornada de ayer, en la sede del Colegio de Abogados de La Plata, el gobierno bonaerense celebró una audiencia pública para analizar los fundamentos de las futuras subas en las tarifas de peajes de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Según lo expuesto, los valores se incrementarán entre un 25% y un 33%, dependiendo de los horarios. De esta manera, el peaje aumentará de $15 a $20, mientras que llegará a $25 en hora pico.

Durante la extensa jornada, representantes de la empresa concesionaria Aubasa expusieron los trabajos que vienen realizando en materia de obras, y dieron explicaciones técnicas para justificar la necesidad de este incremento en el importe.

Al respecto, el presidente de compañía, Víctor El Kassir, ex­presó: “Lo que se requiere es una actualización. Cabe aclarar que, de todos los accesos de la Argentina, este es el más económico y también el que menos porcentaje de aumento supone. Por primera vez en mucho tiempo estamos administrando una empresa que le da la cara a la sociedad, le da explicaciones y además responde en obras”.

En relación a esta posibilidad, el defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, comentó: “Si hay un Gobierno nacional que dice que hay que bajar los costos y la carga tributaria para que vengan las inversiones, cómo puede ser que ese mismo Gobierno avale el aumento de tarifas”.

Para Lorenzino, el problema no radica en este aumento en particular, sino en la suma de los incrementos en las tarifas de casi todos los servicios. “El 33% parece razonable, pero no lo es dentro de lo que pasó en los últimos 16 meses, en los que subieron la luz, el agua, teléfono, el alquiler y la canasta familiar. Todo sale de nuestros bolsillos, aunque los salarios no aumentaron en esa misma medida”.

Para que el incremento se consume, apenas resta que la Unidad de Control de Concesiones Viales procese la información y analice los requerimientos y los comentarios de los participantes para definir el cuadro tarifario. “Queremos modificar la ley de audiencias públicas para que sean vinculantes. Para que aquello que se discuta ahí después se refleje en la decisión del gobierno”, dijo Lorenzino.

En ese orden, impugnó la cita de ayer por considerarla ilegal: “Tenemos una mirada crítica sobre cómo funcionan las audiencias públicas, que apenas terminan siendo un control de legalidad. Discutimos, nos enojamos, pero después los cuadros tarifarios salen”.

El próximo miércoles 10 de mayo, en la localidad de General Madariaga, se discutirá el costo del peaje en el corredor vial integrado por la Autovía 2, la Ruta Nacional 11 y otras con trazado a la Costa Atlántica. Se prevé que allí el incremento será del 66%.

Limitaron la cautelar que había suspendido la suba en las tarifas

El pasado mes de febrero, la Provincia había autorizado realizar aumentos en las tarifas de los peajes de hasta un 70%. Semanas después, la Justicia Civil y Comercial de nuestra ciudad le ordenó al gobierno suspender el incremento, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el día de ayer se conoció un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo mediante el cual se “limita la vigencia de la medida cautelar hasta tanto se realice la audiencia pública”, algo que finalmente se consumó ayer.

La audiencia había sido uno de los requisitos fijados por el juez en lo Civil y Comercial de La Plata José Catoggio, quien objetó que el aumento se había dispuesto sin la realización previa de la misma.

