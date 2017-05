Sacar plata del cajero: un drama diario

















En la ciudad existen menos de 300 terminales de autoservicio para extraer dinero, mientras que la cantidad de platenses bancarizados aumenta sostenidamente. Diario Hoy indagó sobre los problemas que se presentan a la hora de acceder al efectivo

Cada vez que se avecina un feriado, hay paro bancario o comienza un nuevo mes, los platenses deben peregrinar por los cajeros de la ciudad en busca de efectivo. Es que, según datos a los que accedió este medio, solo hay un cajero cada 2.500 habitantes y muchos, habitualmente, se encuentran fuera de servicio.

Las estimaciones de la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires indican que la población actual de nuestra ciudad es de 698.164 habitantes. Por otra parte, el Banco Central (BCRA) informó a este diario que existen 284 cajeros automáticos en La Plata. Teniendo en cuenta que, según un estudio del Banco Mundial, la mitad de los argentinos tiene cuentas bancarias, se deduce que son casi 350.000 los platenses habilitados a utilizar este servicio. Es por eso que los reclamos, por la cantidad de cajeros dispuestos en el trazado urbano y por el mal funcionamiento de los ya instalados, crecen día a día.

Esta escasez no tiene solución a la vista, ya que no hay ninguna normativa que obligue a las entidades bancarias a disponer de una determinada cantidad de terminales automáticas por cliente. Sobre todo, considerando que desde 2011 hubo un fuerte proceso de bancarización en las grandes ciudades del país, incluso a un ritmo mayor que el del resto del mundo. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la universalización de las jubilaciones fueron factores clave de este fenómeno, por el que, según se afirma, se bancarizó a más de 3.500.000 personas.

En cuanto a la comparación entre países, la Argentina comparte el nivel de bancarización con Argelia (50%), Botsuana (52%) y Belice (48%).

A nivel nacional este problema se replica: el 20% de las localidades argentinas carece de terminales automáticas. Por ese motivo, el 4 de mayo pasado, el BCRA impulsó su instalación en supermercados, estaciones de servicio u otros comercios para ampliar la red de 20.000 cajeros existentes y paliar la escasez. Estas terminales están autorizadas a cobrar por transacción y deben informar previamente el costo en la pantalla.

En nuestra ciudad, se pueden encontrar cajeros no bancarios en entidades administrativas como ministerios o también en estaciones de servicio. En estas máquinas, el dinero puede faltar con mayor frecuencia que en las de los bancos. Esto se debe a que cuando se agotan los billetes almacenados, una empresa privada se ocupa de reponerlos, mientras que en los bancos lo hace con dinero de la sucursal.

Un cajero se recarga, en promedio, tres veces por semana y puede alojar hasta 2.000 billetes. Del total de pesos en circulación, solo el 22% está compuesto por papeles de $200 y de $500, el resto es de menor denominación. Ese factor, conjugado con los niveles crecientes de inflación, genera que las máquinas se vacíen con rapidez.

Los bancos absorben sus costos

La instalación de un cajero automático depende de las necesidades de cada banco. Una terminal vale, aproximadamente, 50.000 dólares y a la empresa le lleva, por lo general, 10 años compensar esa inversión, según pudo constatar este diario. Esta tecnología no genera ganancias directas al banco, pero sí beneficios indirectos: permite concretar más de 300 operaciones diarias, mientras que un cajero humano realiza, en promedio, 120. Además, su uso descomprime el caudal de clientes que se presentan en las sucursales, permitiendo que el recurso humano se aboque a la venta de otros productos financieros, mucho más rentables.

Cuando un cajero automático se rompe, se encarga de repararlo la red interbancaria que lo administra. En nuestro país hay dos redes: Link y Banelco. La primera se aboca principalmente a los bancos públicos y la segunda, a los privados. El usuario, cuya tarjeta pertenece a una determinada red, puede operar en un cajero perteneciente a la otra pero sus acciones serán limitadas.

En ese escenario, se desconoce cuántos de los 284 cajeros que hay en la ciudad de La Plata pertenecen a cada red. Tampoco existen cifras oficiales fidedignas sobre la cantidad de personas bancarizadas en la ciudad. Lo cierto es que, en La Plata, cada vez es más difícil retirar efectivo de un cajero automático.

Otras voces: bancarios y usuarios

Según fuentes gremiales consultadas, los cajeros automáticos, al igual que el Home Banking y la modalidad extra cash, que permite retirar dinero en supermercados y otros comercios, redujeron la cantidad de empleados.

Para Federico Bacci, secretario general de La Bancaria Seccional La Plata, el sindicato que nuclea a los empleados de este rubro, “el desafío es pensar cómo generar trabajo, sobre todo considerando que pronto los nuevos jubilados estarán familiarizados con la tecnología y las operaciones se reducirán todavía más”. En ese sentido, según el gremialista, la Argentina va a contramano del mundo. “Mientras en todos lados reducen la jornada laboral para que haya más empleo, acá se extiende”, explicó.

Por otra parte, el representante de La Bancaria encendió la voz de alarma sobre la instalación de terminales de autoservicio en entidades no bancarias. “Con esa modalidad, un empleado de comercio que recarga un cajero estaría realizando lo mismo que nosotros, pero por un sueldo inferior”, afirmó.

Guillermo Llorente

Si venís a un banco privado nunca tenés problemas y siempre hay dinero disponible. En bancos estatales, en cambio, suele no haber dinero, sobre todo los fines de semana largo o los feriados. Me parece que hay una buena cantidad de cajeros distribuidos en la ciudad, pero aquellos que están en las afueras, en Los Hornos, por ejemplo, esos suelen fallar”.

Fernanda Estela

En general uso Banelco, que son los que más dinero tienen y nunca tienen problemas. Siempre escucho quejas sobre la falta de cajeros en la ciudad. Mi mamá cobra por Red Link y suele tener inconvenientes”.

Silvia Winchacabbich

En varios cajeros tengo que hacer largas colas para extraer dinero. En los cajeros en los que te dan billetes de 500, siempre hay plata, en los que solo te dan de 100 pesos se terminan enseguida. Para usarlo me parece muy sencillo, pero no pago impuestos por ahí. Sólo lo utilizo para retirar dinero”.

Silvia Fiotec

No tengo ningún problema con los cajeros. Lo manejo bien. Algunas veces no están cargados, pero no suelo tener mayores inconvenientes. Eso sí, los fines de semana largos siempre se acaba la plata. Para pagar los servicios no los uso, me manejo con Home Banking. Creo que faltan algunos cajeros más en la ciudad”.

Matías Delgado

Siempre voy al Banco Provincia de 12, que suele andar muy bien. Los demás tienen muchos problemas. Nunca tienen dinero, te traban la tarjeta. Uno va y no sabe si vuelve con plata, si te da cambio, si te retiene la tarjeta, es toda una odisea. Me gustaría que fuera un sistema en el que a través de la huella digital el cajero te reconozca y te entregue dinero. Si perdiste la tarjeta, es un lío bárbaro”.