Salta: un adolescente con problemas neurológicos vive enjaulado

Un adolescente con problemas neurológicos vivía enjaulado gran parte del día en una casa de la localidad salteña de Alto La Sierra, por lo que el gobierno provincial pidió la intervención de la Fiscalía y Defensoría de Menores.

El caso se hizo publico hoy a través de un video en el que se observa al adolescente de 14 años en el interior de una jaula en el patio de una vivienda de condición precaria, en un paraje situado a 70 kilómetros de Santa Victoria Este, en el Chaco Salteño.

Los padres, que viven en situación de pobreza extrema, dijeron que el joven vivía encerrado en una jaula porque tiende a escaparse a causa de sus problemas neurológicos.

El gobernador Juan Manuel Urtubey instruyó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti, que solicite la intervención inmediata de la Fiscalía y de la Asesoría de Menores e Incapaces por la situación de vulnerabilidad del adolescente.

La ministra Calletti solicitó que se investiguen de manera urgente los hechos y se determinen las responsabilidades del caso.

"Es prioritario proteger a los niños y sus derechos, por eso ya están actuando todos los organismos que tienen competencia en este caso. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para determinar las responsabilidades", expresó la funcionaria.

El ministro de Salud, Roque Mascarello, dijo en declaraciones a la televisión: "Triste como imagen, lamentable que hayan pasado tantos años y recién mostrarlo, lo que no amerita que no nos hagamos cargo como Estado, no como ministerio. Son imágenes dramáticas como para que un fiscal intervenga".

Asimismo, responsabilizó a los padres por las condiciones en las que vivía el adolescente y sostuvo: "Sobre la familia hay una violación clara y absoluta de las condiciones mínimas que tiene que tener un niño. Están los derechos del niño, esto debe ser inmediatamente investigado".

En tanto, el cacique de Santa Victoria Este, Pedro Lozano, pidió ayuda para el adolescente.

"Tiene 14 años y cuando los padres se descuidan se escapa. No sabe dónde ir", dijo en declaraciones a radio Cadena 3.

"Lo tienen enjaulado para que no se escape. No tiene ayuda, no tiene atención. En una de esas puede tenerla, pero a nadie le importa, es un aborigen", añadió con tono de desazón.