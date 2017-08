San Cayetano: Aguer celebrará la Misa en el Astillero Río Santiago

El Arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer, como lo viene haciendo todos estos años, celebrará la Misa de San Cayetano, el próximo lunes 7 de agosto, a las 10.30, en Astillero Río Santiago, de Ensenada. En su invitación a los trabajadores, el prelado les dirigió el siguiente mensaje:

Queridos amigos:

Ha llegado otra vez el 7 de agosto, día en que la Iglesia Católica recuerda a San Cayetano, que en nuestro país ha sido constituido Patrono del Pan y del Trabajo. Como todos los años estaré allí en Ensenada para celebrar la Santa Misa, rito en el que se hace presente el misterio central de nuestra fe: la muerte y resurrección de Jesús, que se entregó por nuestra salvación.

Desde hace ya mucho tiempo los acompaño con mis oraciones, mi presencia periódica en el Astillero mismo, y cuando hace falta, mi intervención ante las autoridades. Los muchachos de ATE Ensenada me han nombradopadrino. Este título me compromete a una cercanía afectuosa y a un consejo prudente que pueda ayudarlos en tiempos que, en nuestro país, parecen siempre difíciles.

Ustedes saben, seguramente, que el Astillero Río Santiago es altamente deficitario para el Estado provincial, que falta actualización tecnológica y hay que perfeccionar las medidas de seguridad. La cantidad de trabajadores, para mantenerse, implica la necesidad real de trabajo a ejecutar, y esto depende de inversiones económico-financieras, y de decisiones políticas acertadas. Me uno a ustedes en la demanda de trabajo genuino.

Ya el año pasado les escribí señalando que no puede haber “ñoquis” ni “semiñoquis”, y que es preciso trabajar seriamente en el horario correspondiente. Hace falta, igualmente, la honestidad de todos. Son de público conocimiento los errores de la gestión anterior, que derivó en perjuicio de todos. Los directivos de la Empresa y del Sindicato deben dar el ejemplo. Se los digo sin acusar a nadie, y con todo afecto, pero con mucha preocupación. Me parece –aunque no soy un experto en estas cuestiones- que el Astillero, para continuar su servicio a la Provincia y a la Nación debe poder ofrecer a ambas frutos concretos. Pienso, por ejemplo, en la importancia de la recreación de una flota fluvial, que podría desempeñar un papel muy importante para el trasporte de mercaderías. El puerto de La Plata, bien activo, podría unirse a esa iniciativa.

Espero que el próximo lunes 7 sean muchos los que se acerquen a participar de la Misa, a las 10.30. La ofreceré por todos ustedes y sus familias, invocando la intercesión de San Cayetano, para que mediante las reformas que sea menester ejecutar, se conserve y perfeccione esta fuente de trabajo. Mi intervención es rigurosamente pastoral, ya que corresponde al Obispo velar por el bien integral de sus fieles y de toda la sociedad, anunciando el Nombre de Jesucristo y la verdad de su Evangelio.

Con un fuerte abrazo para todos.