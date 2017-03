Santa Fe: nació un bebé con microcefalia por zika

Es el tercer caso registrado en el país, luego del que se conoció en Tucumán. A pesar de su condición, el niño presenta buen estado de salud

En la provincia de Santa Fe nació un bebé con microcefalia por una infección del virus del zika en el embarazo, convirtiéndose en el tercer caso de esa afección que se registra en el país.

La información fue confirmada por la médica infectóloga Carolina Cuddos, del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud santafesino, quien señaló que el bebé se encuentra fuera de peligro y agregó que la información se barajaba desde “principios de enero”, cuando se confirmó por estudios de serología que el recién nacido es hijo de una mujer que se infectó con zika durante el embarazo.

También se informó que se trata de una infección denominada “autóctona”, es decir que fue contraída por su madre en el país y no en otros donde hay brotes de zika, virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, responsable también del contagio del dengue. Según se supo, los padres no habían viajado fuera de esa provincia antes del embarazo y en el primer trimestre de gestación la madre tuvo una enfermedad en la piel que se relacionó con un proceso alérgico, por lo que no se le hicieron estudios para determinar si se trataba de zika. Además, la mujer tampoco tiene contactos familiares ni laborales vinculados con la enfermedad.

“Estudiamos en la provincia los casos de dengue y dieron todos negativo. Nos fijamos en Santa Fe, donde se dio este caso, y no hubo otros, ni consultas: por eso, decimos que se trata de un caso aislado”, afirmó Cuddos en declaraciones a la prensa.

El zika causa trastornos neurológicos en las personas adultas y microcefalia y otros males en bebés cuyas madres contrajeron la enfermedad durante el embarazo, razón por la cual las autoridades sanitarias recomiendan no viajar a países donde haya una fuerte circulación de este virus, como es el caso de Brasil y Colombia, entre otros.

Según los registros de las autoridades de Salud, en noviembre falleció en Tucumán un bebé de solo diez días debido a esa enfermedad, y en diciembre nació otro en Córdoba, hijo de una mujer boliviana que había contraído el zika en ese país, por lo que su caso no quedó registrado como una infección autóctona.