Se agudiza la falta de medicamentos oncológicos en la región

En el último tiempo, se ha profundizado en La Plata la falta de medicamentos oncológicos como consecuencia de un conflicto que enfrenta a la prestadora estatal PAMI con el sector farmacéutico.

En una recorrida de la Red92 por distintos locales que proveen medicación en nuestra ciudad, el malestar de los profesionales se hizo presente: "La gente está totalmente decepcionada. PAMI ha cortado muchos planes, sobre todo los crónicos y parece no importarles. A nosotros nos dejaron dos deudas pendientes y jamás las pagaron", expresó Jorge, un farmacéutico platense.

"No trabajamos y, por ende, no cobramos. No les interesa nada, ni siquiera que los abuelos puedan tener una cobertura digna. Es una situación muy poco feliz", aseveró el hombre que a su vez precisó que las demoras en las entregas superan, en algunos casos, los 45 días de demora.