Se cumplen 10 años de la histórica nevada en La Plata





Aquel 9 de julio de 2007 los platenses salieron, sorprendidos y maravillados, a festejar el fenómeno. Una década después de esa helada, los inviernos son más cálidos y lluviosos

Hoy se cumplen 10 años de la histórica nevada en La Plata. Aquel 9 de julio de 2007, luego de superar su estupor, los platenses salieron a las calles a disfrutar de ese fenómeno. No importaba que ese día la máxima solo haya llegado a los 5°C ni que afuera la mínima fuera de apenas 0,8°C . Una serie de sucesos extraordinarios, que difícilmente vuelvan a repetirse en mucho tiempo, posibilitaron que una gran cantidad de vecinos vieran nevar por primera vez en su ciudad. Hoy, diez años después, los inviernos de la región son más cálidos y lluviosos.

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) son claros: para que nevara aquel 9 de julio se combinaron tres factores. Por un lado, hubo un sistema de inestabilidad en los niveles medios de la atmósfera, a 5.000 metros de altura. A eso se le sumó un enfriamiento de la atmósfera en las capas bajas, a 1.500 metros. Si bien las mismas suelen tener temperaturas positivas, en los días previos al 9 de julio habían recibido varias entradas de aire polar. Por último, el viento del sudeste trajo humedad y entonces sucedió lo que tenía que pasar: donde precipitó, en lugar de llover, nevó. La posibilidad de que este “cóctel” se repita es “poco probable”, afirmaron desde el SMN.

El fenómeno fue tan raro que, en aquel entonces, desde el SMN titubearon a la hora de informarlo: “Teníamos dudas de adelantarlo porque un fenómeno que se da cada cien años y es muy difícil de anunciar”, afirmó el por entonces interventor del Servicio Meteorológico Nacional, Héctor Ciappesoni.

Si bien para casi todos los platenses significaba la primera vez que veía nevar desde las ventanas de sus propias casas, la ciudad ya se había teñido de blanco 89 años atrás, un 22 de junio de 1918. Por aquel entonces, la tormenta fue más cruda: los registros de la época hablan de 80 centímetros de nieve acumulada en el Bosque.

Inviernos sin nieve

En La Plata, los inviernos son cada vez más cálidos y húmedos. La temperatura media, que se mide realizando un promedio entre la máxima y la mínima, aumentó tres décimas de grado y se ubica en los 12. Y, por si eso fuera poco, para este invierno hay un 45% de probabilidades de que sea superior a lo normal.

A su vez, las temperaturas máximas son 0,5 y hasta un grado mayores que 40 años atrás. A nivel país, el incremento de la máxima invernal se ubica entre los 0,3 y 1,5 grados. Por otra parte, en La Plata, las temperaturas mínimas también subieron unos 0,3°.

Las precipitaciones, a su vez, crecieron en relación a cuánto llovía 40 años atrás. Para este invierno se prevé una media de 58,8 milímetros, algo que se encuentra dentro de los valores normales.

En el corto plazo, no se esperan ingresos de aire polar en la zona y habrá lluvias, pero no por los mismos motivos que en 2007, aclararon desde el SMN. La nieve no es una posibilidad cercana y, a juzgar por los cambios de los últimos 40 años, para los platenses no será más que un grato recuerdo

Memorias blancas

“Ese feriado, por la tarde, nos reunimos con amigos en Plaza Moreno” explicó a diario Hoy el vecino Alberto Spath, recordando cómo festejó, al igual que incontables bonaerenses, la llegada de la nieve. “El paisaje era increíble, todos nos sacábamos fotos para inmortalizar el momento. Fue con cámaras, porque entonces no teníamos celulares capaces de retratarnos”, explicó.

Una vez más, el epicentro geográfico de la ciudad fue, al igual que en toda ocasión trascendente, un imán para los vecinos. “Los más chicos finalmente pudieron recrear esos juegos que solo veían en la tele”, explicó a este medio la citybellense Paulina Quiroga, quien también concurrió a la Plaza, y recordó que sus hijos “hicieron muñecos de nieve en los laterales de la Catedral, además de jugar una guerra de pelotazos”.

“Todos los vecinos queríamos tener una foto de nuestra casa tapada de nieve”, explicó Alejo Tomás, un frentista de Tolosa, quien aseguró que debió esperar varias horas hasta poder registrar su chalet cubierto de blanco. “Después fuimos en auto a la Catedral, a festejar, como todos. Pasamos por el Estadio Único, viendo otra postal imponente. Me acuerdo de que yo manejaba despacito porque las calles estaban muy resbaladizas”, rememoró.