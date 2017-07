Se desprendió un iceberg de un billón de toneladas





Se trata de una de las separaciones más grandes de la historia y tuvo lugar en la Antártida. Según los especialistas, no hay riesgo de que el témpano choque contra algún continente

Un billón de toneladas, 6.600 kilómetros cuadrados, 7 veces más grande que el Partido de La Plata y casi 33 veces mayor que la ciudad. Las cifras, que todavía estudia la Agencia Espacial Europea, dan cuenta del bloque de hielo desprendido del segmento Larsen C de la Antártida, uno de los más grandes jamás registrados en los últimos 30 años. Según aseguran los expertos, no hay riesgo de que el bloque de hielo llegue a ningún continente.

Aunque “no hay nada extraño en que se desprenda un bloque, lo que sorprende es la magnitud del mismo”, advirtió el difusor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Ignacio López Amorín. Y agregó otra analogía a las cifras: “La superficie de hielo alcanzaría a llenar 463 millones de piscinas olímpicas”.

En un sentido similar, el director de Hidrometeorología de La Plata, Mauricio Saldívar, explicó “si se hiciera una bola de hielo (con el iceberg en cuestión) tendría 13 kilómetros de diámetro”.

Si bien el témpano de hielo está a la deriva, los expertos aclararon que no hay riesgo de que choque contra ningún continente. Ambos especialistas coincidieron en que no solo tardaría décadas en llegar a Sudamérica, sino que demoraría tanto que mucho antes se fragmentaría hasta finalmente derretirse. “Estos desprendimientos se dan siempre en alguna época del año, por lo general en verano”, explicó Amorín, y recordó que el quiebre del Larsen C se aceleró a comienzos de 2014, pero “recién ahora se concretó”.

En tanto, deslizó que, si bien el calentamiento global pudo haber incidido, “no podemos determinar en qué porcentaje”.

Por su parte, Saldívar coincidió en que “no hay riesgo alguno, pero llama la atención su magnitud”, sus 175 kilómetros de longitud y su anchura de unos 50 kilómetros.

“Anteriormente ha habido desprendimientos, pero el máximo tamaño ha sido de dos a cinco veces más grande que el área de Capital Federal”, agregó Saldívar.

A pesar de su imponente magnitud, los científicos estiman que el iceberg, que probablemente será bautizado “A68”, no tendrá impacto en el nivel de los océanos porque incluso antes de desprenderse flotaba sobre el agua.

Dimensiones impactantes

- 203 km2 es la superficie del Casco Urbano de La Plata

- 6.600 km2 es el tamaño del bloque quebrado

- El área de la masa de hielo es casi 33 veces mayor al Casco Urbano de la ciudad

