Garro y Vidal, presentes en el Tedeum

Se realizan las celebraciones por el 25 de Mayo

















Como consecuencia del clima y el pronóstico para el resto de la jornada, la Municipalidad de La Plata decidió suspender el desfile cívico-militar tradicionalista previsto para hoy.

No obstante, se confirmó el normal desarrollo del resto de las actividades: primero, en Plaza Moreno, el intendente Julio Garro izó el Pabellón Nacional, presenció la danza del Pericón y luego encabezaró la caminata hacia la Catedral, donde monseñor Héctor Aguer oficia el Tedeum. Ahí también se hizo presente la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Ayer, en tanto, sobre el espacio verde de 12 y 51 un Cabildo Abierto en defensa de la cultura local, con platos de locro incluidos, palpitó la víspera de los festejos por la Revolución.

En Berisso, siempre y cuando la lluvia lo permita, los festejos tendrán lugar hoy en Plaza Las Golondrinas del barrio Los Talas, en 80 y 174.

En tanto que en la localidad de Ensenada, si las condiciones climáticas son adversas, las actividades se mudarán de la Plaza San Martín al Polideportivo Municipal, de calle Ortíz de Rosas y Pasaje Cabo Verde.

En tanto, ni siquiera las precipitaciones suspenderán la recreación de escaramuza prevista para las 16 en el Fortín Tradición Argentina, de calle 25 y 75, donde realistas y criollos se batirán nuevamente a duelo.

Cabe recordar que en la jornada, los servicios municipales tendrán un funcionamiento especial: entre ellos, las oficinas administrativas no tendrán actividad, el servicio de recolección de residuos funcionará normalmente, excepto en el acopio de no habituales y bolsa verde; y no aplicará el sistema de Estacionamiento Medido. Guardias y SAME trabajarán con normalidad.