Seguí: un encuentro para afrontar la inseguridad

“Entiendo que ustedes no tengan confianza en la Policía. No me conocen, y el vínculo no está”, dijo el subcomisario Cristian Demarco para iniciar la charla con 150 vecinos de Arturo Seguí. A tres días de haber asumido al frente de la comisaría de Villa Elisa, Demarco se trasladó a ese destacamento para escuchar las inquietudes del vecindario, luego de varios episodios delictivos denunciados en los últimos días.

La semana pasada, los robos proliferaron en un radio de pocas cuadras en esa localidad: robaron y lastimaron en la cabeza a una almacenera de 156, entre 416 y 417, y robaron casas en 417 y esquina 154, y en 414 y 153. El último asalto fue a una mujer policía que dormía sola con sus dos hijos en su casa de 414, entre 151 y 152.

Los episodios de inseguridad enardecieron al barrio que pidió confrontar al nuevo subcomisario en una reunión que se difundió por WhatsApp.

Allí le plantearon la inacción del Destacamento, la lentitud de respuesta del 911 y la poca cantidad de patrulleros. Demarco se comprometió a generar un nuevo vínculo, con acceso directo a su despacho y diálogo permanente. Pidió la colaboración de la gente, y se comprometió a solucionar dos pedidos de los vecinos: relevar a los policías que tengan connivencia con los ladrones –muchos de ellos serían de la zona- y erradicar a los vendedores de drogas, que todo el mundo conoce pero ningún comisario arrestó. Además, Demarco prometió acompañar un reclamo administrativo para que se instale allí una subcomisaría.