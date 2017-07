Suman quejas los micros de trasbordo a Villa Elisa

Usuarios del Ferrocarril Roca volvieron a manifestarse contra las fallas en el servicio de micros de trasbordo que deben tomar desde hace casi dos años, debido a las demoradas obras en el ramal eléctrico que hoy llega solo hasta City Bell.

En la fila de 1 y 42, donde los pasajeros deben abordar el colectivo que los lleva hasta Villa Elisa y de allí tomar el tren con destino a Constitución, ayer fueron varios los que se mostraron molestos porque el micro de las 5.15 “no salió nunca”. Incluso, uno amenazó a uno de los guardas con pedir comprobantes “porque trabajo en Capital Federal y llego tarde o directamente no llego, y esto me trae problemas con el presentismo”, se quejó.

“Desde hace varios días no viajamos dos jornadas consecutivas en horario”, ilustró otro que diariamente utiliza el servicio para cumplir con sus labores en Berazategui y no pudo tomar a horario el Roca de las 5.38. “Si no es por un desperfecto técnico es porque se duermen los choferes”, ironizó.