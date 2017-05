Taxistas: una celebración colmada de reclamos

Hoy se los homenajea, pero aseguraron que no hay mucho para festejar. Entre las principales razones se cuentan la escasez de viajes, el transporte ilegal y la inflación

Hoy se conmemora en todo el país el Día del Taxista y, a diferencia de jornadas anteriores, no habrá festejos. “Este es un año atípico”, explicó a este medio Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis La Plata, y agregó: “No llegamos a fin de mes”.

Todos los 7 de mayo, los taxistas celebran su día en homenaje al nacimiento de Eva Duarte de Perón, quien impulsó la creación de su sindicato. Hasta el año pasado, solían celebrarlo con asados y sorteos, situación que se les presenta dificultosa por estos días. “Antes, cobrábamos un aporte voluntario a nuestros afiliados, pero ahora no podemos. Si les pedimos 300 pesos, les quitamos un día de trabajo”, explicó Berón.

A pesar del aumento promedio del 18% logrado el jueves pasado, que en nuestra ciudad llevó la bajada de bandera de $18 a $20 y la ficha de $2 a $2,50, desde el sector denuncian importantes dificultades. “Nuestros pasajeros son también trabajadores”, indicó el referente de los choferes, y agregó: “Siempre que aumentamos la tarifa, inevitablemente el consumo baja”. Según Berón, dos años atrás, en una jornada de 12 horas de trabajo solían realizar de 35 a 40 viajes. Hoy no superan los 15.

Dificultades para llegar a fin de mes

Otro factor que complica la situación de los taxistas es el transporte ilegal en la región. El sindicalista aseguró haber denunciado penalmente a 46 agencias de remises ilegales y que la Justicia no le brindó respuestas. “Sabemos que Control Urbano hace todo lo que puede, pero tienen limitaciones”, explicó.

Para el secretario general de los choferes, el hecho de que el transporte ilegal esté tan extendido explica por qué Uber no tuvo éxito en La Plata. “La gente que consume remises truchos no se quiso complicar. Para viajar con Uber hay que abonar con tarjeta de crédito”, explicó. Ese factor, junto con la denuncia penal que presentó el sindicalista en su momento y el apoyo de las autoridades municipales hacia los choferes, contribuyó a que la aplicación no perjudicara al sector. Aun así, según Berón: “Este es el peor Día del Taxista desde que estoy al frente del sindicato, desde mayo de 2001”.