También cayó una torre de iluminación en 7 y 72

Temporal de viento: persisten los cortes de luz en distintos barrios de la región





Vecinos de distintos barrios de nuestra región continúan sufriendo los cortes del suministro de energía eléctrica que, en la mayoría de los casos, empezaron ayer.

Entre los llamados y mensajes de vecinos que se comunicaron con diariohoy.net, las zonas más afectadas son Villa Elvira - lo más afectados en Altos de San Lorenzo - y Los Hornos. Sin embargo, no fueron los únicos barrios perjudicados.

A su vez, la mayoría de los vecinos remarcaron indignados la falta de respuestas de Edelap ante la desesperante situación.

En este sentido, Aldana, vecina de calle 67, entre 163 y 163 bis, expresó indignada: "Edelap es un desastre. Tengo a mi hijo de nueve meses enfermo y no puedo seguir el tratamiento ya que no tengo luz". Además, agregó: "Queremos una solución, no se puede seguir así".

Por otro lado, en las inmediaciones de Parque Sicardi Villa Garibaldi también hubo inconvenientes. "Estamos sin energía desde ayer a las 18. Hubo tres cortes hasta que en el tercero no volvió más y nadie se hace cargo", aseguró Maximiliano, oriundo de calle 19, entre 662 y 663.

Asimismo, Gustavo de Altos de San Lorenzo, aseguró que ya es el quinto corte de luz que lo afecta y que Edelap no contesta los llamados.

Susto en 7 y 72 por la caída de una torre de iluminación

Por otra parte, durante la madrugada en el cruce de las avenidas 7 y 72, se cayó una de las grandes torres de iluminación. Por suerte la enorme estructura de hierro cayó sobre el boulevard y no hubo que lamentar víctimas ni heridos.

La imponente estructura tiene varios metros de altura y soportaba reflectores, como así también una antena de telefonía celular.



"Había mucho viento y tiró la torre. Yo llegué de trabajar y ya estaba caída. Estaba media doblada, ya se notaba", señaló un vecino en diálogo con la Red 92.

#LaPlata Temporal de viento: Se acentúan los cortes de luz en distintos barrios de la región https://t.co/cS4oRYtjnA pic.twitter.com/g7SmB30Y1t — Diario HOY (@diariohoynet) 14 de septiembre de 2016