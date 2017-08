Tensión por un incendio en la cochera de un edificio en 12 y 44

Los vecinos de un edificio en las inmediaciones de Plaza Paso vivieron momentos de tensión este mediodía cuando un automóvil se prendió fuego dentro de la cochera.

El incidente, ocurrido en 12 entre 43 y 44, no pasó finalmente a mayores ya que rápidamente fue controlado por bomberos arribaron al lugar. También se hicieron presentes personal y ambulancia del SAME, aunque no fue necesaria su intervensión.