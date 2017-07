Tres de cada diez personas no tienen agua potable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con Unicef informaron que tres de cada diez personas en todo el mundo no tienen acceso al agua potable en su hogar, mientras que seis de cada diez carecen de un saneamiento seguro.

Se trata de la primera evaluación mundial de los servicios de agua potable y saneamiento “gestionados de forma segura” y sus resultados evidencian que todavía hay 2.100 millones de personas sin acceso al agua potable y 4.500 millones que no disponen de saneamiento seguro.

Del inventario elaborado por ambos organismos surge que muchos hogares, centros de salud y escuelas carecen de agua y jabón para lavarse las manos, lo que aumenta el riesgo de contraer enfermedades como la diarrea, que mata, cada año, 361.000 niños menores de cinco años en el mundo.

Al respecto, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS, resaltó que “el agua potable, el saneamiento y la higiene en el hogar no deben ser un privilegio exclusivo de quienes son ricos o viven en centros urbanos”.

Entre los 2.100 millones de personas que no disponen de agua gestionada de forma segura, unas 844 millones no tienen siquiera un servicio básico de agua potable, cifra que incluye a 263 millones que emplean más de media hora en recoger agua de fuentes lejos de su hogar y 159 millones que todavía beben agua no tratada procedente de fuentes de agua de superficie, como arroyos o lagos.

En relación a los 4.500 millones de personas que no cuentan con un saneamiento seguro, 600 millones todavía comparten un inodoro o letrina con otros hogares y 892 millones, la mayoría en zonas rurales, defecan al aire libre.