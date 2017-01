Un bar de Salta ofrece ayuda a mujeres que se sientan en peligro

En un bar de Salta capital, unos carteles en el baño de mujeres hay mensajes que se solidarizan con la violencia de género. Una medida de comunicación novedosa que generó una buena repercusión en los medios.

"Ayudanos a ayudarte. Leer sólo toma un minuto. Soy Angela. Estás en una cita que no está funcionando? Sientes que no estás en una situación segura? Tu cita de Tinder no es quien decía ser en su perfil? Te sientes incómoda con la persona con quien viniste al bar?", dice un texto pegado en el baño de mujeres.

Si tenés respuestas para estas preguntas, el escrito pegado en la pared del baño te invita a acercarte a la barra y preguntar por 'Angela' y el personal del bar "sabrá cómo sacarte de esta situación".

"Pusimos el cartel hace un par de meses y muchas mujeres nos felicitan por la iniciativa, pero por suerte, no tuvimos hasta ahora ninguna situación que resolver, pero no lo descarto, porque en Salta hay mucha violencia contra ellas", dijo el dueño del bar que preferimos no identificar por seguridad y para que la iniciativa siga siendo segura para las mujeres que la necesiten.

Al dueño del local le dio la idea una amiga que había visto un cartel igual en un boliche de Suecia, como parte de la iniciativa 'Ask for Angela' (Pregunta por Angela) que lanzó en septiembre del año pasado el Consejo del Condado de Lincolnshire, en Gran Bretaña, dentro de la campaña #NoMore (#NoMás en español, equivalente inglés del #NiUnaMenos argentino).

La idea británica se viralizó en redes sociales apenas la dieron a conocer, y ahora, llegó a Argentina, el país en e que surgió el NiUnaMenos.

Los bares y boliches bailables son, muchas veces, el inicio de un encuentro que termina en maltrato o femicidio, tal como lo demuestran las cientos de crónicas que se escriben en Argentina para contar las violencias hacia las mujeres.