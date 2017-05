Un extrabajador pidió ser reincorporado al diario Hoy

Extrabajadores del diario Hoy se hicieron presentes ayer en la redacción con el objetivo de pedir que Facundo Montiel, despedido en el año 2014, sea reintegrado a la empresa. Argumentaron que su solicitud está amparada por una medida cautelar dictada por la Justicia Laboral de La Plata.

“Trabajé de 2011 a 2014. La Justicia reconoció que había sido un despido político y que nos desvincularon por querer afiliarnos al sindicato. Tuve una instancia de negociación con la entonces directora, en la cual me pidieron que renunciara, y que me volvían a incorporar, algo que no acepté”, dijo Montiel.

Desde la actual dirección del diario Hoy, que tomó la conducción de este matutino en junio de 2016, dos años después de haberse registrado los despidos, respondieron que “la postura de no aceptar la reincorporación responde a un pedido expreso realizado por la gran mayoría de los trabajadores que manifestaron la imposibilidad de convivir en un mismo ámbito laboral con cinco personas despedidas en 2014, con quienes mantuvieron distintos conflictos. Por eso, se apelará esta medida judicial, que no está firme, y deberá expedirse el máximo tribunal de la Provincia”.

Asimismo, aclararon que los extrabajadores que exigen la reincorporación “tienen depositada la indemnización ordenada por la Justicia laboral en el Banco Provincia”. También informaron que numerosos trabajadores del diario Hoy se encuentran afiliados al Sindicato de Prensa y están representados por un delegado gremial, elegido de forma democrática con el voto del 95,17% de los empleados que participaron del acto eleccionario. Los resultados arrojaron que el diario Hoy fue el medio de comunicación de la región con mayor participación cuantitativa en los comicios de delegados gremiales.

Además, desde la dirección destacaron: “Somos un medio de comunicación en proceso expansión, que implicó la generación de numerosos puestos de trabajo, a punto tal que hemos aumentado significativamente la planta de personal, incluyendo periodistas, reporteros gráficos, personal técnico y administrativo”.