Un galerista argentino fue deportado de EE.UU

Un galerista argentino radicado hace años en EE.UU fue deportado y lo denunció a través de Instagram como "un proceso deshumanizante y degradante".

Se trata de Juan García Mosqueda, quien fundó la galería Chamber en el barrio neoyorquino de Chelsea en 2014, se educó en los Estados Unidos y tiene "varias propiedades" en la Gran Manzana, pero nada le bastó a los inspectores de la Policía.

El galerista reveló que le negaron respresentación legal "porque los abogados no tienen juridiscción" en las fronteras, según le explicaron. Tras un interrogatorio bajo palabra, las autoridades decidieron enviar a García Mosqueda de vuelta a Buenos Aires pero las 14 horas antes de subir al avión fueron "insoportablemente dolorosas".

"Me prohibieron usar cualquier medio de comunicación y no tenía acceso a mis pertenencias, que además fueron revisadas sin una orden legal. Me negaron la comida y me revisaron tres veces para ir al baño, donde no tenía privacidad y me vigilaba todo el tiempo un oficial", escribió García Mosqueda en una carta pública titulada "La pared visible".

García Mosqueda logró regresar a Buenos Aires casi dos días después de ser deportado y sólo entonces le devolvieron sus documentos, que hasta ese momento había estado en manos de la policía estadounidense.

El suplicio de García Mosqueda sucedió en el marco de las nueva política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump.