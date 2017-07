Un kiosquero de Ensenada encontró 30 mil pesos y los fue a devolver

Tiene 23 años, trabaja atendiendo un kiosco, y además es bombero voluntario en Ensenada. En las últimas horas fue protagonista de una historia de enorme solidaridad. Antes de terminar su jornada laboral, se topó con un folio con recibos de sueldos, documentación y una gran cantidad de dinero en efectivo.

Sin dudarlo, Cristian Giuletti se subió al auto y se dirigió hasta la casa de la señora, ubicada en las inmediaciones al Hospital de Niños de nuestra ciudad. Y sin saberlo, este joven solidario por vocación estaba yendo a devolver nada más ni nada menos que 30 mil pesos.

“Cuando llegué a la casa toqué timbre, la señora me preguntó desde el otro lado de la puerta quién era y cuando le expliqué no me entendía”, explicó el chico, que en cuestión de segundos pasaría a convertirse en un héroe para la mujer. “La señora me agradeció el gesto y me dijo que algún día de estos iba a alcanzarme una torta al local. Le dije que no era necesario, nos saludamos y me volví a mi casa”, agregó.

(Los detalles de este gran gesto en la edición impresa de mañana de Interés General)