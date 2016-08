Un lugar donde se rejuvenece el alma

Un centro recreativo vecinal se prepara para festejar sus 25 años. Reúne a 300 jubilados que hacen talleres de todo tipo, se divierten y enamoran

Si a algún director de cine se le ocurre hacer la versión argentina de Cocoon, la emblemática película de Ron Howard en la que un grupo de ancianos descubre la fuente de la eterna juventud, no quedan dudas de que se filmaría acá en La Plata. En la calle 31 y 49 funciona El Campito nº 5, un lugar en el que las personas de la tercera edad la pasan muy bien.

No solo por la cantidad de talleres que se brindan, que abarcan desde memorística hasta yo­ga, sino también porque además se juega a las bochas, el tejo, el billar, el bingo, las cartas y lo que sea. “Este es un gran espacio de contención para nosotros”, dijo José Rubén Gullo (83), presidente del espacio, y agregó que “los viejos solemos estorbar en nuestras casas. Acá no solo no molestamos a nadie, sino que además nos divertimos mucho y encontramos grandes amistades”.

Este lugar comenzó a funcionar en el año 1991 por iniciativa de su actual presidente. Además, vino a darle vida a una parte de la rambla que había quedado desolada cuando el tren dejó de pasar por la zona. “Le pedí a las autoridades municipales de aquel entonces que pusieran una cancha de bochas, y al otro día ya estaba montada”, recordó Gullo, quien todavía no era jubilado cuando empezó con el proyecto y agregó que “este lugar no se hace con el esfuerzo de una sola persona. Somos un montón de gente”.

Para Roberto Rodriguez (76), vicepresidente y uno de los campeones de billar del centro recreativo, este espacio le da sentido a su vida: “ Si El Campito no existiera, no sé qué haría de mi vida. Yo soy un hombre solo y no hay día que no venga”.

Abierto para todas las personas de la tercera edad, el espacio se mantiene gracias a la cuota accesible que pagan sus casi 300 socios: $40 mensuales.

Además de grandes amistades, en el lugar también se formaron algunas parejas. Tal es el caso de Juan Tobías (78) y Linda Pía Soriano (85), quienes son novios desde hace siete años: “Cada uno vive en su casa y así nos llevamos mejor. A esta altura de la vida, solo pretendo disfrutar”, dijo entre risas Linda.

El próximo 3 de septiembre, el centro recreativo cumplirá sus 25 años de vida. Algunas de las mujeres ya están trabajando en los souvenirs de lo que sin dudas será una gran fiesta.

“Este es un barco en el que nos subimos todos desde hace 25 años y del que por la edad de sus tripulantes, algunos se van bajando”, dijo el presidente del lugar para explicar la desaparición física de amigos hechos en este espacio “ lo bueno es que en el camino se van subiendo otros”, concluyó.