Rosario

Un muerto y 7.000 evacuados en La Emilia

Una persona murió y 7.000 están evacuadas por el desborde del Arroyo del Medio en la localidad bonaerense de La Emilia, partido de San Nicolás, casi en el límite con Santa Fe, donde el agua desbordó un terraplén y anegó a todo el pueblo, que debió ser evacuado en su totalidad, donde llegó hasta los dos metros de altura

El cuerpo del fallecido, de apellido González, de 54 años, quien era buscado desde el domingo a la noche luego de cenar con unos amigos, fue encontrado en el predio de la planta cloacal, a 200 metros de la ruta 9, en una localidad cercana llamada Villa Hermosa (ex Papelera).

La totalidad del pueblo, de 4.000 habitantes, fue evacuado y algunos se fueron a San Nicolás, mientras otros están en dos centros de evacuados, uno en la zona de Villa Campi, donde hay 40 familias y otro en Villa Ritzio con 30 familias.

Otros habitantes se autoevacuaron y se fueron casas de sus familiares en San Nicoilás en zonas aledañas, mientras que decenas de personas se quedaron arriba de los techos de sus viviendas para cuidar las pocas cosas que le quedaron y allí aguardan la ayuda, tanto alimentos como ropa y abrigo.

El intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia, aseguró: "en 48 horas con las seis bombas que están funcionando, dos aportadas por el municipio y cuatro por la provincia, estimamos poder extraer la totalidad del agua del pueblo. A partir de ahí hay que organizar la ayuda para los que perdieron todo".

Patricio, de 35 años, empleado de una fábrica dijo que "el agua me llegó a la cintura y en mi casa, perdí todo. No entré todavía, subió el agua y lleve a mis hijos a la casa de un familiar en San Nicolás, no quiero entrar a mi vivienda porque lloro".

El agua bajó en las últimas horas luego que llegara a los dos metros de altura, aunque persiste hasta unos cincuenta centímetros.

Leonela, de 26 años, manifestó: "el lunes pasado al mediodía el agua llegaba hasta la vereda, pero en una hora ya estaba adentro de mi casa y nos llegó hasta la cintura. Le gente tiene miedo que le roben, pero yo ya perdí todo, no tienen nada que robarme", dijo a Télam entre lágrimas.

Hernán, de 45 años, destacó que durmió con su mujer e hijo en el techo y que adentro en su casa "quedó todo flotando, nunca se inundó así, me tuve que quedar arriba del techo.La primera noche no había autoridades, tuvimos que ayudarnos entre los vecinos".