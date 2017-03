Un nuevo paro de “El Rápido Argentino” deja varados a los pasajeros

Desde las primeras horas de la mañana, un paro sorpresivo de la empresa "El Rápido Argentino" causa indignación en los pasajeros que esperan para viajar en la terminal de micros de La Plata.

Muchos de los afectados llegaron procedentes del recital del Indio Solari en Olavarría. Tenían previsto hacer trasbordo en nuestra ciudad pero se encontraron con las demoras del caso. Tanto ellos como muchos otros ahora buscan vías alternativas para poder llegar a destino.

Uno de los damnificados expresó a la Red92 que: “El colectivo de las 7 no salió. Dicen que están de paro pero no veo ningún cartel. Nadie dice ni sabe nada. Encima la empresa no brindó ninguna información y las ventanillas están cerradas”.

#LaPlata La medida de fuerza causa indignación en los pasajeros que esperan para viajar https://t.co/TDAlU6PDyn — Diario HOY (@diariohoynet) 12 de marzo de 2017