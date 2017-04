Un rap por el “Ni una menos”

Un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria N° 65 “Pedro B. Palacios”, de La Plata, recurrieron a una temática importante para escribir la letra de un rap, en el marco de las tareas escolares: decidieron que la canción girara en torno a la violencia de género.

“Voy a ser directo, sin vueltas, en miedo estás envuelta, tu boca no se suelta, tu alma está muerta, no te quedes callada, del temor se aprovecha”, canta el alumno Gonzalo Agustín en la canción que profundiza sobre cómo identificar señales de alerta ante un vínculo amoroso que puede ser violento.

La composición del rap Las Mirabal y la filmación de un videoclip que lo acompaña, se dieron en el marco de un taller dictado por la agrupación homónima, una organización no gubernamental (ONG) que lucha contra el flagelo y brinda asesoramiento legal, psicológico y laboral a las víctimas. También participaron docentes, alumnos y el centro de estudiantes del establecimiento educativo.

“El paraíso lo convierte en una tormenta, eres libre no te engañes, no guardes silencio, tu esperanza no se muere pero él te va a matar. Que no se vuelva rutina, porque no es nada normal”, dice en otra estrofa el rap difundido en la página https://www.youtube.com/watch?v=QkPjUG4U6q8.