Un restaurante platense invita a cenar gratis a quienes viven en la calle

Proponen que todos los miércoles asistan al lugar y se sienten a disfrutar de un plato caliente

En un restaurante del barrio Meridiano V lanzaron una iniciativa sin precedentes: todos los miércoles, las personas que se encuentren en situación de calle podrán sentarse a disfrutar de un plato caliente, gratis.

La propuesta del resto bar El Expreso, ubicado en 12 y 72 apareció en Facebook el martes y fue compartida más de 5.000 veces para la noche del miércoles. En esa oportunidad, el menú fue arroz con pollo y las personas en situación de calle que se acercaron tímidamente cenaron junto a los clientes del lugar.

“Lo pasamos muy bien”, contó Gisella Pelufo, quien junto a su esposo, Diego Sessa, lleva adelante el comercio. “Los demás clientes nos dijeron que venían para que podamos seguir haciéndolo”, agregó. Gisella acepta que pueda haber comensales que no compartan la iniciativa, “pero la realidad es que los miércoles viene poca gente, el resto puede venir los demás días, porque el funcionamiento es el de siempre”.

No es la primera iniciativa solidaria del comercio, ya que, según asegura su dueña, también suelen pedir donaciones como entrada a la feria de diseño que hacen los domingos; pero esta idea tan particular surgió gracias a su hijo de cuatro años, Pedro.

El lunes por la mañana, cuando iba al jardín junto a su madre, el pequeño se acercó a un hombre sin hogar y le dijo: “Te invito a comer al

restaurante de mi papá”, recordó Gisella. Horas más tarde, junto a su marido, le dio forma a esa “locura”.

Si bien el miércoles debieron salir a repartir las porciones porque la afluencia de comensales fue menor a la cantidad que previeron, “la idea es que vengan y disfruten de un lugar calentito, miren televisión y charlen”, explicó la impulsora del proyecto. “Queremos que vengan todos los que realmente lo necesitan, no es necesario que vivan en la calle”, agregó.

Si la iniciativa prospera, el objetivo es mantenerla durante todo el invierno. Por lo pronto ya eligieron los platos para los próximos tres miércoles: chorizo a la pomarola con papas, guiso de lentejas y empanadas de pollo.

Para esos días, Gisella espera terminar su jornada de trabajo del mismo modo que el miércoles que pasó: “Con la panza llena y el corazón contento”.