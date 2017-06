Una emotiva cadena de favores le da esperanzas al pequeño Mirko







Una mamá de Punta Lara donó una vacuna que cuesta 26.000 pesos y es indispensable para que el bebé de dos meses pueda ser operado de una cardiopatía congénita. Su gesto adelantó la fecha de la intervención

El pequeño Mirko Vallejos, que tiene apenas dos meses y medio de vida, nació con una cardiopatía congénita por la cual el próximo mes de julio será operado del corazón en el Hospital de Niños. Antes de consumarse la cirugía, el bebé debía ser inmunizado y para ello necesitaba de una serie de vacunas, que tienen un valor de 26.000 pesos cada una. El nosocomio no contaba con dichas ampollas, y el gasto resultaba imposible de afrontar para esta familia humilde. Por ese motivo, tras leer el artículo publicado por diario Hoy en el que se dio a conocer el caso, Viviana Bermúdez, una vecina de Punta Lara, se comunicó con esta redacción para avisar que “podía dar una mano”.

Según explicó Bermúdez, su hijo de un año y medio nació prematuro y, para salir adelante, realizó un tratamiento similar con vacunas synagis palivizumab, las mismas que necesita Mirko. “Gracias a Dios a nosotros nos la cubrió IOMA, y me había sobrado una, porque el pediatra me dijo que no era necesario dársela. Entonces, cuando me enteré de esta situación le consulté al doctor y me dijo que podía entregársela a este bebé”, explicó Viviana.

Así, mientras los padres de Mirko esperaban en las puertas del hospital la llegada del fármaco, Bermúdez se acercó hasta el lugar para entregar la ampolla con una droga similar a las que también le terminaría otorgando más tarde el Ministerio de Salud bonaerense y que servirán para el postoperatorio. “Mirko tiene tres soplos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Tiene problemas en las arterias, también. Para poder inmunizarlo antes de la operación, necesitábamos con urgencia estas vacunas. De acuerdo a cómo evolucione, tal vez necesitemos otras”, explicó Jonatan, el papá.

Fundidas en un abrazo, entre la emoción y el llanto, las dos madres que no se conocían previamente y que se encontraron gracias a las gestiones de este medio, se acercaron juntas hasta la farmacia para colocarle la dosis al bebé.

“Fue muy triste ver a la mamá llorando por no conseguir este medicamento. Gracias al diario Hoy, desde donde se preocuparon para que las vacunas lleguen a este bebé y pudieron hacer que nos encontremos”, comentó Viviana Bermúdez.

La solidaridad se replica

Antes que aparecieran las vacunas, en un estado de desesperación, los padres de Mirko realizaron un pedido a la comunidad a través de las redes sociales. De esta manera, la pareja logró recaudar cierta cantidad de fondos, aunque muy lejos de los 26.000 pesos que cuesta cada una.

“La gente empezó a responder, preguntaba qué era lo que el bebé tenía, y empezó a colaborar. Hasta ahora no pudimos juntar mucho, pero lo que juntemos lo vamos a donar al Hospital para alguien que esté atravesando algo similar”, explicó la mamá de Mirko, con extrema generosidad, pese a que les cuesta horrores llegar a fin de mes.

En esta misma línea, el próximo fin de semana, en la cancha de fútbol ubicada en calle 115 y 522, estos jóvenes padres organizarán un torneo de fútbol femenino y masculino, que servirá para seguir juntando fondos. En un principio, para el tratamiento de su hijo y en caso de no necesitarlo, será donado para quien lo requiera.

Aunque todavía no esté confirmada la fecha de la operación, ahora que pudieron conseguir las vacunas, el trámite se agilizó, de modo que en las próximas semanas el pequeño Mirko será sometido a esta intervención indispensable para que pueda seguir viviendo. “Nos dijeron que el 3 de julio tenemos una reunión con los cirujanos para estipular bien la fecha. Esperemos que no se atrase”, dijo el papá, y agregó: “Este es un gran paso”.