Una muestra más de la desidia municipal

El mal estado de las calles en la ciudad de La Plata sigue causando estragos. Hoy por la mañana, un camión que circulaba por Avenida 66 a la altura de 159 incrustó sus ruedas en un importante bache y tras quedar parcialmente invertido perdió la carga de ladrillos que llevaba desde un corralón de construcción.

Instantáneamente, se acercó una persona con su camioneta a recolectar los pedazos de ladrillos que estan desparramados por la calle. Ante esta situación, un periodista del Diario Hoy le consultó si era un empleado municipal a lo que el señor respondió: "no, yo vivo acá cerca, los empleados de la Municipalidad están todos tomando mates, sin hacer nada. Vengo a juntar estos ladrillos para llevármelos a la cuadra de mi casa que está toda llena de barro y no se puede circular". A pesar de que se trataba de una camioneta deteriorada, pudo haber sido de la Municipalidad ya que para recoletar basura en reiteradas ocasiones lo hacen con camiones que no están en en condiciones.

Sin dudas que esta imagen del vecino juntando lo que se cayó refleja la desidia municipal debido a que no sólo que no tiene en condiciones la calle de donde tiene su vivienda si no que además el mismo se encarga de mejorar su calle con lo que encuentra por ahí.