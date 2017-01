UNLP: Ingeniería y Medicina recibieron a los primeros ingresantes





En el inicio de los cursos nivelatorios en ambas unidades académicas, diario Hoy dialogó con los alumnos que eligieron nuestra ciudad para realizar sus estudios de grado. Expectativas, incertidumbres y sueños de los jóvenes

Ayer, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió sus puertas a los primeros ingresantes 2017. De este modo, el calendario académico quedó parcialmente inaugurado de cara al ciclo lectivo que, en la mayoría de las facultades, iniciará entre marzo y abril.

Rostros nerviosos pero alegres, con sonrisas tímidas y expectantes pudieron verse desde temprano en los pasillos de Ingeniería y Ciencias Médicas, las primeras unidades académicas que pusieron en marcha sus cursos nivelatorios.

“Siempre quise ser médica. Mi sueño es ser una buena profesional, sobre todo una gran pediatra, que es en lo que me quiero formar”, le dijo a este medio Jennifer Merin, que con 17 años decidió dejar su Benito Juárez natal para mudarse a nuestra ciudad.

En la puerta de la casa de altos de estudios, ubicada en avenida 60 y 120, Luisa Pofer (18), de Rauch, aseguró que la vocación médica está en ella “desde chiquita” y ahora, ya mayor, espera que la carrera le sea “fácil”. “Tengo muchos amigos que estudian medicina o que son médicos y espero que me ayuden”, se esperanzó.

En el caso de Guadalupe Estévez (17), platense, lo suyo fue una cuestión de herencia: “Mi papá es médico, así que desde chica estuve en contacto con todo esto. Tengo muchas ganas de empezar, espero que no sea difícil”, deseó.

Sobre el curso de ingreso, que el año pasado no se realizó, la decana de Medicina, Ana Lía Errecalde, lo justificó como “necesario” porque el nivel de los alumnos en 2016 “fue muy malo y la idea es que no entren tan crudos a las materias del primer año”. En estas cursadas, que culminarán el 28 de marzo, habrá un examen de diagnóstico, no eliminatorio, que deberán realizar los más de 3.000 nuevos inscriptos. Si se suma a estos el número de 2.000 potenciales recursantes, en 2017 serán unos 5.000 alumnos los que cursarán las materias del primer año de la carrera.

En Ingeniería, donde este año los ingresantes superaron el récord de 1.600, los primeros alumnos del año también expresaron sus sensaciones.

“Me gustan mucho las matemáticas. Además, mi papá me explicaba de niña lo que es la carrera y me empezó a gustar, logró convencerme, pese a que tenía dudas sobre estudiar esto o Medicina”, aseguró la joven Grace Keny Ramírez, que con 19 años dejó Caracas, Venezuela, para comenzar Ingeniería Civil en la UNLP.

Aunque con un poco menos de distancia, pero también desde lejos, vino el misionero Mauro Urzaqui (21) para estudiar Ingeniería eléctrica: “Yo egresé de un colegio técnico y ahora tengo las mejores expectativas porque esta ciudad es muy linda, la Facultad es buenísima y me dijeron que tiene muy buena salida laboral”, aseguró.

En la unidad académica de 1 y 47, el curso de ingreso se extenderá por cuatro semanas, hasta el 24 de febrero inclusive, durante las que los estudiantes deberán rendir dos parciales no eliminatorios: “La idea es refrescar los conocimientos y preparar al alumnado para que pueda cursar la primera materia de Matemáticas que tiene la carera”, precisó el decano Marcos Actis.

Como ya se informó, el resto de las facultades retomarán sus actividades entre la próxima semana y el mes de febrero. Terminados los cursos de ingreso, las cátedras comenzarán oficialmente entre marzo y abril.

