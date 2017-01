Vecinos de El Retiro reclaman que no tienen agua











Vecinos del barrio “El Retiro” se manifestaron hoy por la falta de agua en la zona desde hace más de un mes, lo que genera una situación insoportable, en el marco de los días con altas temperaturas de esta época del año. Los usuarios se quejan de que no tienen “ni una gota de agua”, pero no pueden realizar el reclamo porque no tienen factura.

Desde antes de las Fiestas de fin de año que los vecinos de la zona de 52 y 159 hacen lo que pueden para tratar de conseguir agua para darle a sus hijos y para poder lavar, entre otras cosas, pidiendo a familiares y amigos que viven cerca. “Al ser un barrio carenciado y no pagar, no nos van a dar bolilla”, manifestó una de las vecinas ante la impotencia de la situación.

“Es horrible”, dijo otro vecino en referencia a la angustiante circunstancia, al tiempo que explicó que “tenemos que andar yendo a la casa de mi hermana, a Romero, yo con la moto voy y vengo, porque tenemos muchos hijos”. Desde ABSA, la empresa distribuidora del servicio, quedaron en brindar información al respecto en las próximas horas.

SIN AGUA | #LaPlata Hace más de un mes que no cuentan con el suministro https://t.co/qHUy5NNXT7 — Diario HOY (@diariohoynet) 30 de enero de 2017