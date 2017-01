Vecinos de Hernández se quejan por la falta de agua











Cansados por la falta de agua, vecinos del barrio La Josefa de la localidad de Hernández cortaron el cruce de las calles 25 y 511 en reclamo de una solución inmediata al problema que ya se extiende por más de un mes.

Héctor Rossi, un jubilado que vive en 23 entre 511 y 511 bis, expresó a diariohoy.net: “Desde antes de navidad que no sube agua al tanque. Llegamos a pasar cuatro días completos sin agua. En mi casa apenas sale un hilo y no puedo hacer nada. Hace un mes que estoy llevando ropa al lavadero. Mientras tanto, la boleta viene todos los meses y cada vez más cara”.

Los usuarios se quejaban de que el corte del suministro se acentuó el último 27 de diciembre y que aún seguía sin funcionar, en medio de una época del año en el que el agua se vuelve muy necesaria por las altas temperaturas.

Otra de las vecinas que formó parte del reclamo, Brítez Martina, explicó a este medio: “El problema no es que el agua no entra en las casas, directamente no tenemos agua en la red. Compré una cisterna, pero no me sirve para nada. Subsistimos yendo a bañarnos a los de familiares, no podemos darles agua a los animales, gastamos de más y hace tres días que tengo los platos sucios. Es una situación terrible”.

Desde ABSA explicaron que “para incrementar el caudal de agua que llega a las localidades de Hernández y Los Hornos, pusimos en marcha un plan de mejoras a corto plazo que se encuentra en ejecución. Por caso, en Hernández, la empresa ya culminó una nueva perforación en la esquina de 131 y 505.

