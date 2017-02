Vecinos de la zona sur de la ciudad padecen la falta de luz y del agua

Varios frentistas se comunicaron con este medio para dar cuenta del problema. Al tratarse de zonas "electrodependientes", sin energía eléctrica tampoco tienen agua. Una situación desesperante

Vecinos de distintos puntos de la zona sur de la ciudad se comunicaron durante la jornada de ayer y hoy con este medio para dar cuenta de la angustiante situación que se vive en el lugar ante la falta de luz. En el caso de La Hermosura, una zona en crecimiento de la ciudad, se trata de un barrio “electrodependiente”, y al faltar la energía eléctrica también falta el agua, lo que torna la situación aún más difícil de llevar.

En varias zonas de El Palihue, Villa Elvira, El Carmen, El Jardín y los barrios aledaños a la avenida 122 y la ruta 11 también continuaba el corte de energía eléctrica que, al igual que en el caso de La Hermosusa, se extendía desde el domingo de la tormenta.

Patricia, una vecina del lugar, contó en diálogo con diariohoy.net que la situación es desesperante: “El problema de esta zona es que al no tener luz tampoco tenemos agua”, explicó, al tiempo que se quejó que las autoridades aún no le daban respuestas. La mujer explicó que la situación no se reduce a los efectos del temporal que azotó a la ciudad durante el fin de semana, sino que son inconvenientes que se viven casi a diario en esa zona, con cortes de energía recurrentes.

En el mismo sentido se manifestaron Rodolfo, Melisa, Matías, Nicolás, Nahuel, Sabrina y Martín, todos vecinos de esa zona de la ciudad, quienes se sumaron al pedido para que el servicio sea rápidamente restablecido.