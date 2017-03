Víctimas de violencia de género tomaron el Consejo Nacional de las Mujeres

Un grupo de mujeres víctimas de violencia de género tomaron esta tarde el Consejo Nacional de las Mujeres, ubicado en Av. Entre Ríos 18, en Capital Federal, en reclamo de la ayuda prometida por el Estado. Las manifestantes amenazaron con quedarse hasta mañana si no reciben ninguna respuesta.

“Venimos a reclamar lo que hace un año y tres meses a partir de esta nueva gestión estoy pidiendo, como mi medicación, una ayuda que nunca he recibido, y vinimos a pedir eso pacíficamente, y desde el día jueves que estamos con este tema”, explicó Karina Abregú, una de las víctimas.

“Aca dicen que la medicación me tendría que haber llegado a través de la intendencia de Merlo, cosa que nunca he recibido, como así también mercadería que nunca he recibido”, agregó.

