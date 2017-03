VIDEO: una anciana golpea a maderazos a su marido de 102 años

El insólito episodio se registró en una vivienda de Bahía Blanca. En medio de una discusión con su marido, de 102 años, la abuela agarró una madera y comenzó a golpear al hombre, que terminó tirado en el piso con la boca ensangrentada por la caída.

En las imágenes, filmadas por una mujer que llamativamente no intervienen en ningún momento, se observa como Elena ataca con una madera a su esposo Alberto, quien cae al suelo y golpea su rostro contra el piso.

"No me quiero sentar, quiero tomar el desayuno", decía el anciano ante la mirada amenazante de su mujer, que le reclamaba estar cansada porque no se quedaba callado. Una vez en el piso, Alberto siguió recibiendo golpes con la madera en los glúteos y la espalda.

La persona que filmó la brutal agresión en ningún momento intervino para evitar la agresión ni tampoco para ayudar al abuelo.

INDIGNANTE VIDEO Ocurrió en #BahíaBlanca y la mujer que filma no intervino en ningún momento https://t.co/Jwd8Fm7lN3 pic.twitter.com/ZwM0H7U62o — Diario HOY (@diariohoynet) 4 de marzo de 2017