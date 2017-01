Voraz incendio consumió varias viviendas de Romero

























El intenso fuego convirtió en un montón de ruinas las estructuras de chapa y madera. Se necesitaron al menos cinco dotaciones de Bomberos para combatirlo. No hubo que lamentar heridos de gravedad, aunque sí lesiones leves e intoxicados por el humo

En la tarde de ayer, unas cuatro viviendas ubicadas en 531 entre 165 y 166, en el barrio Futuro de Melchor Romero, fueron consumidas por un incendio. Para apagar el fuego, se necesitaron más de dos horas y al menos cinco dotaciones de Bomberos que se acercaron desde Abasto, Lisandro Olmos, Los Hornos, Gonnet y Villa Elisa.

“Con mis hijos, mis sobrinos y mi marido perdimos todo. Nos quedamos sin nada, necesitamos ayuda, por favor”, reclamó sin poder contener el llanto una de las damnificadas.

“No sabemos lo que pasó, no estábamos en la casa, pero llegamos y nos encontramos con esto”, agregó la mujer, mientras a sus espaldas, en medio de una nube de humo negro, el paisaje eran un montón de chapas reducidas a ruinas por el fuego. “No pudimos salvar nada. Se quemó todo”, expresó, por su parte, otra de las víctimas.

Hasta anoche se desconocían las causas del siniestro que también convirtió en cenizas la estructura de madera donde funcionaba el comedor Esperanza. En principio, la hipótesis que se barajaba era la de un cortocircuito que podría haber iniciado las llamas en una de las propiedades. Como todas eran lindantes entre sí, el fuego no tardó en propagarse y barrer con las precarias construcciones como piezas de dominó.

Pese a los daños materiales, no hubo que lamentar heridos: “Por suerte, no tuvimos que atender ningún caso de gravedad”, le aseguró a este diario un socorrista. No obstante, fue necesario asistir a algunas personas intoxicadas por el humo y a otras que, en la desesperación por brindar ayuda, sufrieron lesiones con chapas o maderas.