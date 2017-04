1.800 pymes bajaron sus persianas en el primer trimestre

Veinte pequeñas y medianas empresas por día cerraron sus puertas en los primeros tres meses de 2017. Apertura de importaciones, tarifazos e inflación, algunas de las causas de la debacle

A más de 16 meses de la llegada de Mauricio Macri al poder, la actividad industrial parece estar cada vez más lejos del ideal soñado por Cambiemos de “hacer un país productivo”. Las expectativas de modificaciones en el andamiaje económico quedaron atrás, y hoy la actividad económica pasa por uno de los momentos más complicados de las últimas décadas.

En ese contexto, la mayoría de las pymes atraviesan por un momento extremadamente complicado. La realidad muestra que, según datos suministrados a diario Hoy desde la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), en el primer trimestre de 2017 más de 1.800 empresas han bajado sus persianas, lo que marca un promedio de 20 por día.

Esta situación se torna alarmante si se tiene en cuenta que en 2016 fueron 6.000 las compañías del sector que cerraron sus puertas, en lo que daba una media de 17 firmas por jornada. Esta merma en la capacidad productiva ha llevado a que decenas de miles de empleos se hayan perdido, calculándose en 72.000 los trabajadores que pasaron a ser desocupados el año pasado, a lo que habría que agregarle las miles de suspensiones por la baja en la producción.

Apertura de importaciones, tarifazos en los servicios públicos, presión tributaria, inflación sin control y falta de políticas crediticias a favor del sector son algunas de las causas que diversas asociaciones empresariales consultadas por este diario han encontrado para explicar la crisis que vienen padeciendo las pymes en los últimos meses.

La actividad del sector se resintió fuertemente por la entrada masiva de productos del exterior, y también por el tarifazo, de más del 1.000% en menos de dos años en las boletas de gas, luz y agua. A eso se le sumó un nivel inflacionario elevado, los impuestos cada vez más elevados para el sector productivo, y la falta de líneas crediticias por parte del Estado.

Cuesta abajo

Las estimaciones oficiales establecen que hoy en nuestro país existen alrededor de 560.000 pymes, las cuales representan entre el 75 y el 80 por ciento del trabajo privado registrado. Por eso, lo que sucede en este sector repercute enormemente en lo profundo de la sociedad, con mayor desempleo, desesperanza y posibilidades de crecimiento al corto y mediano plazo.

Empresarios de diversas ramas de la industria indagados por nuestro medio resaltaron que se precisan “en forma urgente” medidas para paliar este declive. De lo contrario, la realidad de cierres de compañías, con el consabido problema social que eso acarrea, en vez de aminorar,“continuará creciendo”.

De acuerdo a los registros, en algunos sectores la caída interanual en las ventas en el primer trimestre de este año ha llegado a niveles históricos, bajando hasta en un 60%, como ha sucedido por ejemplo en la industria del calzado o del cuero, que son las más afectadas por esta crisis.

Sin embargo, llama la atención la decisión de las autoridades nacionales de descuidar el mercado interno, abriendo “desmesuradamente” la economía argentina. La caída en el consumo en el país llevó a los empresarios al desafío de evitar trasladar la suba de los costos a los precios. De esta manera, a pesar de que los gastos para el sector han crecido más de un 65%, alrededor del 70% de las pymes intentó mantener el valor de los productos para sostener la actividad.

A esto se le agrega la caída en el consumo popular, fruto de la pérdida del poder adquisitivo, lo que ha llevado a que más de 25.000 locales comerciales cerraran en el último año. Esto ha repercutido en una caída sustancial de la actividad industrial del 6,4% en los últimos 12 meses, agravándose con el descenso del 5% en la producción de dichas empresas.

Complicado es el panorama que se presenta en la Argentina desde el punto de vista económico, donde un sector como las pymes, que aporta el 40% del PBI nacional, atraviesa una crisis aguda, sembrando de escepticismo e inseguridad al empresariado, y despertando presagios desalentadores de cara a lo que se viene.

Cifras de una realidad imposible de ocultar

560.000 son las pymes reconocidas en todo el territorio nacional

60% ha llegado a bajar las ventas en algunos rubros de la industria

6,4% descendió la actividad industrial el pasado año

40% del PBI de la Argentina es aportado por las pymes

5% cayó el año pasado la producción de empresas industriales

80% del empleo privado depende de este sector

6.000 pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas en 2016

25.000 locales comerciales cerraron en los últimos doce meses

72.000 empleos perdidos en el sector en el último año

1.800 pymes cerraron sus puertas en lo que va del corriente año

Sectores productivos, en riesgo en todo el país

La Argentina de chimeneas humeantes con fábricas que rebosan de producción parece ser una imagen de un pasado muy lejano. Hoy, la situación es casi desesperante para la industria nacional.

De acuerdo a índices oficiales y privados, las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las que más padecen los efectos de las políticas económicas que ejecuta el gobierno de Cambiemos. Sectores como la metalurgia, los juguetes, el calzado, el textil, la lechería, la metalmecánica y el cuero son algunos de los que han sufrido de sobremanera esta situación.

Solo en la industria metalúrgica y metalmecánica, se calcula que hay por estas horas más de 400 pymes en peligro, mientras que en la industria del juguete, la producción nacional ha quedado relegada a un último plano, ante el avance de las importaciones de productos provenientes de China y otros países asiáticos.

En el calzado y el cuero la caída en la producción durante 2016 llegó al 11,5%, mientras que las compras al exterior en el primer bimestre de este año fueron un 62% mayores, cerrando gran cantidad de fábricas con la consiguiente desocupación que esto provocó.

Por otro lado, datos de las entidades rurales marcan que en nuestro país cierra un tambo cada 20 horas, y SanCor se encuentra en una crisis terminal al borde del derrumbe. Idéntica situación vive el sector textil, con 20.000 trabajadores que fueron despedidos o suspendidos y un incremento de un 70% en los productos provenientes del exterior, en los primeros dos meses de este año.

“Hay un marco económico explosivo que genera el cierre de empresas”

Roberto Ratti Merchante

Gerente General de Apyme

“Las pymes hoy en nuestro país realmente están viviendo una situación muy difícil y preocupante. Hay todo un marco económico explosivo que hace que las distintas políticas que está llevando adelante el Gobierno nacional generen el cierre de muchas empresas, con la consiguiente pérdida de trabajo.

Hoy las pymes son las generadoras del 80% del trabajo y de la mano de obra pesada de la República Argentina, por lo que vemos con seria preocupación que al producirse el cierre de muchas industrias y comercios, han caído mucho las fuentes de trabajo.

Un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, con la apertura indiscriminada de las importaciones, con los aumentos de las tarifas que hubo, con las cargas impositivas que nos han quitado las posibilidades de financiarnos, hace que la actividad sea imposible. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que existe un combo que hace que nuestro sector esté plenamente dañado y perjudicado.

Esto se soluciona con la reactivación del mercado interno, poniendo controles sobre las importaciones, generando líneas de crédito de financiación y, por supuesto, reactivando el consumo a través de paritarias que acompañen el desarrollo del salario de los trabajadores”.

“Hay que robustecer a las pymes en la Argentina”

Claudio Lozano

Economista. Exdiputado nacional

“El mercado del trabajo en nuestro país muestra claramente que las mayores creadoras de puestos genuinos de trabajo son las pequeñas y medianas empresas, de allí que pensemos que hay que robustecer con medidas prácticas y eficientes a las pymes en la Argentina.

Este sector está siempre, en las buenas y en las malas, y no hace como los capitales extranjeros que vienen en épocas de vacas gordas y huyen en momentos de crisis. Las pymes están siempre, de allí que jueguen un rol muy importante en la economía argentina.

Hoy vemos cómo las pymes bajan sus persianas a diario en todo el país, lo que muestra la inacción del Gobierno nacional para generar acciones que ayuden a los empresarios a radicarse en suelo nacional, sobre todo en el interior profundo, donde estas empresas cumplen un papel social muy fuerte.

Las pymes no tienen el poder para generar políticas públicas que les permitan subsistir, porque no tienen el poder de lobby en la clase política que sí tienen las grandes empresas para conseguir cosas que a ellos las favorecerían. Las pymes están muy vinculadas a la empresa familiar, de allí que este gobierno no les preste la atención que se merecen”.

“Necesitamos fortalecer el mercado interno”

Francisco Gliemmo

Expresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata

“Las pymes atraviesan una situación muy particular en este contexto de más de cinco años de estancamiento de la economía y con muchos sectores en recesión, en los que la expectativa era que con el cambio de gobierno las cosas iban a mejorar, pero la situación está hoy complicada.

Dentro de nuestro modelo de producción de valor agregado para alcanzar el desarrollo hay un eje que se llama administración del comercio. Según esto, ningún país debe regalar su mercado interno, hay que protegerlo. Necesitamos fortalecer el mercado interno, pero también es cierto que hay que trabajar dentro del contexto internacional de la globalización imperante en el mundo.

Por ejemplo, no nos interesa recibir camisetas, pantalones, juguetes. Nos sirve recibir la materia prima que necesitamos para procesar, para transformar y agregarle valor, y a esa materia reproducirla, y necesitamos insumos para la misma finalidad, o podemos necesitar tecnología que no tenemos. Es decir que en el mundo globalizado lo que hay que ser es inteligente, entonces yo no trato de vender al exterior materias primas, sino materia prima transformada en un producto final, con lo cual se genera mano de obra remunerada y trabajo genuino”.

“Debe ponerse a la producción en el centro de los objetivos del país”

Raúl Zylbersztein

Presidente de la Federación Económica (Feciba)

“Desde nuestro sector hemos dicho en

infinidad de ocasiones que coincidimos con Mauricio Macri cuando él dice que cuando crecen las pymes crece el país, pero lamentablemente las medidas que se han tomado hasta el momento no han ido en el sentido de sus palabras.

Nosotros creemos que la Nación debe poner a la producción en el centro de los objetivos del país, como eje de la recuperación económica, sino vamos destinados a fracasar nuevamente. El mercado interno para esto es fundamental y si no se reactiva el mercado interno a través de las pymes, el futuro va ser por demás angustiante.

Las medidas que por el momento se han tomado han llevado a una baja pronunciada en las ventas, a lo que le siguió un incremento de las tarifas y alquileres, y un fuerte aumento de las importaciones, que ha llevado a que nuestras empresas y actividades estén en una situación agobiante.

Como forma de graficar la situación, venimos diciendo desde hace tiempo que la integración al mundo es una necesidad que solo será posible de una manera positiva, cuando se tenga un país integrado productiva, social y regionalmente con un proyecto propio, porque si no seremos rehenes del proyecto de otros”.