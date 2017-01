“A los argentinos nos esperan tiempos aún más difíciles”

Así se lo afirmó a diario Hoy el escritor e historiador Osvaldo Bayer. Además, expresó que si el Presidente “sigue gobernando para la gente de Barrio Norte, no sé si termina su mandato”, y resaltó a la gobernadora María Eugenia Vidal al sostener que “es lo más rescatable de Cambiemos”

El primer año de gestión de Mauricio Macri trajo aparejadas palabras a favor y en contra de una administración que nació con la ilusión de que se iban a solucionar todos los desbarajustes heredados de la década kirchnerista, pero 2016 llegó a su fin y encontró a la sociedad acorralada por una situación económica que eyectó a Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda, generando más dudas que certezas.

En diálogo con nuestro diario, el reconocido escritor e historiador Osvaldo Bayer, autor del clásico La Patagonia rebelde, hizo un balance de los primeros 12 meses del macrismo. Con su visión crítica sobre la realidad, sostuvo que “Macri es la continuación del gobierno de la dictadura”, y que si desde el Gobierno no se cambia su funcionamiento “no sé si termina su mandato”. Además, destacó a la gobernadora María Eugenia Vidal como “lo más rescatable de Cambiemos”.

—¿Cómo ve a la Argentina de Cambiemos y de Mauricio Macri?

—Al país lo veo realmente en una transición muy difícil. Yo creo que vamos hacia un choque de la economía con la realidad, con necesidades cada vez más crecientes, con una mayor desocupación, menos preocupación por la pobreza, lo que hace que necesitemos otro presidente, que gobierne para todos y no solo para la clase alta y los que más recursos tienen.

—¿Qué es lo peor que ve en el accionar del Gobierno nacional?

—Muchas cosas. La Salud está en crisis, también la Educación y la Seguridad lo están, y en algún momento el pueblo se va a tener que despertar para cambiar este escenario, no puede seguir pasivo ante esto, tiene que reaccionar y salir a la calle, manifestarse. Lamentablemente a los argentinos nos esperan tiempos aún más difíciles de los que estamos viviendo ahora, con un mayor crecimiento de las villas miseria a lo largo y ancho de la Argentina y con una desocupación que crecerá a niveles increíbles en vez de descender.

—El Presidente optó por un 8 a la hora de calificar su gestión, ¿usted, con qué número la calificaría?

— A la gestión de Macri la calificaría con un 0 porque realmente está cambiando todo el ambiente argentino, está trayendo un fuerte nivel de violencia con las acciones y medidas que viene llevando adelante. Vamos a pasar tiempos muy difíciles si seguimos con este sistema político y si no se realiza algún tipo de cambio.

—Cuando le consultan desde el exterior qué significa el gobierno de Macri, ¿qué es lo que les contesta?

—Sencillamente que el de Macri es la continuación del gobierno de la dictadura, nada más que eso, ya que no se puede llamar una democracia plena a este sistema que estamos viviendo hoy en día. No se gobierna para todos, sino para un pequeño sector de la población que tiene el poder económico. Si Macri sigue gobernando para la gente de Barrio Norte o Recoleta, no sé si termina su mandato, ya que vamos a ver cómo reacciona el pueblo en la calle, porque la gente tiene que salir y hacerse escuchar ante esta situación.

—Usted hace poco dijo que la administración nacional se quedó en la Edad Media, ¿sigue pensando lo mismo?

—Sí, totalmente. Hemos vuelto a la época medieval con este sistema que está imperando hoy. La imagen que lamentablemente asola a la Argentina es la de barrios pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos. Con 89 años a cuestas, no puedo entender y no me entra en la cabeza todavía cómo el pueblo argentino pudo votar a un hombre como Macri como su presidente, un hombre que nos hará retroceder décadas.

—¿No hay nada bueno que rescate de Cambiemos?

—Lo más rescatable de Cambiemos es una persona como María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires. A pesar de mis diferencias políticas insalvables, debo reconocer que ha sabido manejarse políticamente en un terreno difícil como el bonaerense, plagado de caciques del peronismo. A pesar de que a comienzos de 2016 se presumía que podían traerle graves problemas a Cambiemos y su gobierno, ella ha sabido llevarlo muy bien.

—¿Cuál es la receta que Vidal ha llevado adelante para convertirse en la dirigente política mejor vista por la sociedad argentina?

— Me parece que ella simplemente ha crecido en la consideración popular en base a conversar y escuchar sus reclamos, algo muy distinto a lo que ha hecho Macri, que no ha sabido escuchar a la gente y se ha encerrado en su círculo más cercano de colaboradores. Creo que lo más rescatable de este gobierno es Vidal y su proceder político. Eso, aunque no lo comparta, la ha llevado a tener la simpatía de la sociedad.

Una vuelta a los años 30

En otra parte de su charla con Hoy, Osvaldo Bayer profundizó sus críticas al modelo político imperante hoy en nuestro país, al argumentar que “cuando me hablan de la Argentina de hoy y de que significa una vuelta a los noventa, yo les contesto que no es una vuelta al menemismo como muchos presuponen, sino que directamente es una vuelta a la década del treinta del siglo pasado, ya que tenemos un gobierno conservador que se identifica con los gobiernos que hubo en el país durante esa época”.

Para el afamado historiador, “estamos viviendo y asistiendo a una Argentina donde se dispara a los chicos con balas de plomo nada más que por participar en una murga, como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires. Son cosas que le importaron a muy poca gente, y a mí eso realmente me indigna, porque no hay justicia y no se investiga a las personas que cometieron semejante barbarie”.

En ese sentido, resaltó que “una de las cosas que me ha enseñado la vida es a luchar y pelear contra las grandes injusticias sociales que existen en el mundo. Siempre me he mantenido en esa línea y trato de no correrme nunca de ella, a pesar de que he conseguido muy poco en mis 89 años de vida. Hace mucho que digo que me siento muchas veces un incomprendido porque yo quiero la democracia para todos, que no haya ni pobres ni ricos. Eso sería lo ideal para la Argentina”.

“La única fuerza mayoritaria del país es el peronismo”

Una de las características que Osvaldo Bayer ha tenido a lo largo de su historia es que, viniendo de una tradición antiperonista desde el mismo nacimiento de la fuerza fundada por Juan Domingo Perón, con el correr de los años se ha ido acercando cada vez más a las ideas del Justicialismo y, según sus propias palabras, fue “entendiendo algo que me llevó mucho tiempo y estudio comprender”.

Su exilio en los setenta, tras las amenazas que sufrió de la Triple A que comandaba José López Rega, junto con su imposibilidad de regresar al país hasta el fin de la última dictadura militar, lo llevaron a ser hasta muy entrada la democracia un crítico feroz y acérrimo del peronismo, algo que según él mismo “me alejó muchas veces de los sectores populares del país”.

En su extensa conversación con este diario, el intelectual resaltó que “hoy veo realmente al peronismo como una teoría o como una forma de gobernar que puede llegar a algo positivo, siempre está esa esperanza con el peronismo; más allá de que seguimos con un capitalismo muy duro, siempre espero que ojalá lo haga bien y lleve un bienes­tar real y duradero a nuestro pueblo”.

Partido de masas

Para Bayer, en la política nacional del siglo XXI, con sus pros y contras, “la única fuerza mayoritaria del país es el peronismo. Hoy en la Argentina no hay otra fuerza de masas que no sea el PJ, esta ha sido la única que ha sabido adentrarse en las masas populares y reivindicar y causar mejoras a los sectores más bajos y desprotegidos”.

En ese sentido, afirmó: “En nuestro país las fuerzas de izquierda son muy minoritarias, no reciben apoyo de ningún lado. Sin el peronismo, en el país no se puede armar un gobierno pensando a futuro. Espero que el peronismo se convierta en un partido revolucionario que sepa llevar todas las soluciones a la gente y ojalá lo haga”.

Por su parte, comentó ácidamente el papel que viene cumpliendo el otro partido mayoritario en nuestro país, como lo es la Unión Cívica Radical (UCR). Para Bayer, en el gobierno de Cambiemos “vemos que el radicalismo siempre ha jugado a lo mismo, fue siempre un partido muy popular pero que no llevó ningún cambio viable a la Argentina”.

En ese sentido, subrayó que “Yrigoyen por supuesto que trajo algunas leyes obreras, pero después no hizo ningún cambio sustancial en la parte económica, así que el radicalismo sigue con su gobierno de siempre, hablar, hablar y hablar, pero nunca hacer nada”.

Falta de educación política

Histórico detractor del neoliberalismo, Osvaldo Bayer ha tenido a lo largo de su vida un sinfín de cuestionamientos hacia los modelos políticos que basan su pensamiento en el libre mercado, lo que lo ha llevado a sostener que en el mundo todavía se carece de “instrucción” a la hora de saber “elegir a sus gobiernos”.

Opositor de Mauricio Macri y de su armado político, el historiador se ha mostrado muy “enojado” por la decisión tomada por el pueblo argentino de elegir a Cambiemos para conducir los destinos del país hasta 2019.

Ante el contexto actual, Bayer destacó que “ahora tenemos a un gobierno de derecha, que aunque no lo admita es identificable con este color político, es un gobierno conservador. La sorpresa inicial que me causó el triunfo de Macri me llevó a pensar que a la sociedad argentina lo que le falta es educación política, no sabemos nada de política y cometemos errores graves a diario”.

En ese sentido, expresó que “no puedo entender cómo los argentinos no hemos aprendido de nuestros errores y seguimos cometiéndolos en el presente, como es el caso de que haya ganado una persona como Macri la Presidencia”.

Para el escritor, que cumplirá 90 años el próximo mes, “todo esto que estamos viviendo debería llevar a que haya una reacción muy grande. La gente no aguanta más este tipo de cosas que estamos sufriendo hoy los argentinos, algo vamos a tener que hacer como pueblo para modificar este tipo de situaciones que tanto daño causan a las mayorías”.

Investigación con valor histórico

Sin duda alguna, la publicación La Patagonia rebelde marcó un antes y un después en la vida de Osvaldo Bayer: le costó persecución, exilio y censura por largos años, tanto que tuvo que escapar de nuestro país e instalarse en Alemania tras las amenazas sufridas en los años 70 y la prohibición que pesaba sobre su persona durante la última dictadura militar.

Para el autor, escribir el libro que lo catapultó a ser reconocido en todo el mundo le llevó “diez años de trabajo intenso y constante. Pasé las vacaciones en el terreno donde habían sucedido los hechos, haciendo una investigación exhaustiva, buscando y encontrando los papeles que certificaran los hechos, hablando con los sobrevivientes de la huelga, así que pude rescatar en primera persona testimonios que son realmente valiosísimos”.

En ese sentido, señaló que “si la investigación la hubiera empezado hoy, se hubiera perdido todo ese valor histórico que tienen mis libros. Yo hablé con todos, estancieros y policías, como peones y obreros que habían hecho la huelga, o con lo que quedaba de ellos, ya que yo también empecé tarde la investigación”.

“Los hechos trágicos de la Patagonia fueron una realidad que yo viví, ya que mis padres vivieron en Santa Cruz durante la huelga, y mi padre no soportaba que no hubiera habido justicia contra los asesinos. Yo me propuse hacer un estudio muy difícil, porque nadie quería hablar allí sobre este tema y material escrito había muy poco, así que tuve que adentrarme en las estancias a entrevistar a los viejos que quedaban para poder llegar a la verdad de todo lo sucedido”, recalcó Bayer.