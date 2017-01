“A los esclavos se los trataba mejor que a las mujeres que hemos rescatado”

Así lo afirmó el fiscal platense Fernando Cartasegna en una entrevista con diario Hoy. El funcionario judicial es quien encabeza las investigaciones en la región contra la trata de personas, la pedofilia y la pornografía infantil en la red

El fiscal Fernando Cartasegna es el funcionario judicial dedicado, en el Departamento Judicial de La Plata, a delitos conexos con la trata de personas, la pedofilia y la pornografía infantil en la red. Además, es titular de la UFI nº 9 de Autores Ignorados, y también de la UFI nº 4.

Cartasegna es platense, tiene 52 años y está próximo a cumplir un decenio como fiscal. En una entrevista exclusiva con diario Hoy explicó cómo es llevar adelante investigaciones en temas tan sensibles como la trata y el abuso sexual de niños. “A los esclavos se los trataba mejor que a las mujeres y chicas que hemos rescatado en estos años”, dijo el fiscal, y agregó que en su opinión habría que ajustar el Código Penal para desalentar los casos de pedofilia y explotación sexual.

—¿Cómo ha evolucionado el sistema de investigaciones contra la trata en La Plata? ¿Hay un avance en este sentido?

—En cada departamento judicial hay un fiscal referente de delitos conexos con la trata de personas, y yo soy el designado en La Plata. Combatir la trata de personas es muy complejo, y la persecución penal de los delitos conexos, como lo es la servidumbre y la explotación de la prostitución, colabora a terminar con las organizaciones que esclavizan humanos, que hacen que la trata esté entre los tres negocios criminales más rentables del mundo.

Empezamos llevando a juicio a proxenetas y explotadores por una ley muy antigua de profilaxis, pero vigente, que permitió cerrar y clausurar los prostíbulos que se detectaron. El click creo que fue la reforma del Código Penal, posterior al juicio por el caso Marita Verón, que permitió a los fiscales pedir detenciones, y lograr llevar a juicio a los explotadores, con una pena de cumplimiento efectivo.

En La Plata la cantidad de prostíbulos era impresionante. En algunos barrios, como la zona de la Terminal de Ómnibus, llegamos a detectar hasta tres por cuadra. Aunque menos, también varios talleres clandestinos.

Ahora cuesta mucho encontrarlos, pero nunca se termina. Es la esclavitud moderna, y me atrevo a decir que es peor que eso, a los esclavos se los trataba mejor que a algunas mujeres y chicas rescatadas, por lo menos les daban de comer y los cuidaban para explotarlos. En la trata usan a las personas mientras sirven, luego las descartan y captan a otras, no les importa nada, comida, salud, vivienda, nada. Si pudiera mostrar las fotos y videos de los lugares allanados, creo que la gente no podría creer lo que tenía cerca de sus casas. Aunque no se pueden mostrar todas las imágenes, son demasiado fuertes.

—¿Hay estadísticas sobre las mujeres rescatadas en prostíbulos en los últimos años?

—La Procuración lleva estadísticas todos los años. Por ejemplo en La Plata, en el año 2015 se rescataron aproximadamente 50 víctimas, entre prostíbulos y talleres. Muchas mujeres no están en el allanamiento, después van a la fiscalía, son asistidas por un gabinete creado por la Fiscalía General de La Plata, y generalmente regresan a su lugar de origen.

La mayor satisfacción es el rescate, me quedaron grabados varios, sobre todo de menores, de quienes creo que nunca me voy a olvidar.

—¿Qué mecanismo entra en acción cuando se rescata a alguna adolescente?

—Desde un principio la temática se trabajó en equipo de tres personas: dos funcionarios y yo. Desde el primer allanamiento, los cuales generalmente duran toda la noche, prácticamente la Fiscalía enterase puso la mochila al hombro y fuimos a los allanamientos en grupo. Trabajamos con investigaciones complejas de la Policía de la Provincia, las seccionales, Drogas Ilícitas, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y cualquier fuerza que se ofrece a investigar. Al mismo tiempo convocamos a los organismos creados por la ley, la Dirección de Rescate y Acompañamiento de víctimas de la Trata de Personas de la Provincia, a veces de la Nación, y tenemos un protocolo de actuación, aplicable en los allanamientos, y en los rescates.

También aplicamos reglas y convenios internacionales. Pero cada caso es distinto, primero, con la intervención fundamental de psicólogos y trabajadores sociales de esos organismos tratamos de ayudarlas a comprender lo que les pasa, les ofrecemos las distintas alternativas y ponemos en práctica todo lo que nos enseñaron en las capacitaciones. La clausura municipal resulta fundamental, causa efecto inmediato y muestra efectividad.

—Desde su perspectiva, ¿cuál sería la mejor manera de manejar la zona roja en La Plata?

—Tal vez, la forma en que veo yo a la zona roja sea más compleja y diferente a como la ven los demás. Ha ido mutando en el tiempo, cuando la prostitución dejó de ser un negocio para los explotadores, comenzaron a utilizar a muchas de las prostitutas y a las travestis para la venta de estupefacientes. Se las obliga a vender o la sanción es la misma que en los prostíbulos: castigo físico, psicológico y amenazas a la familia y el entorno. Muchas tienen que pagar la deuda que tienen con el que las trajo, o la que les permite trabajar.

Los vecinos es probable que no coincidan conmigo, pero creo que si se ve de esta forma, y se investiga así, la solución es la misma que con los prostíbulos. Acompañada con un esquema de ofertas y alternativas, se va a ir reduciendo la zona, hasta que desaparezca, y así se terminará el negocio de organizaciones, profesionales y proxenetas. Si uno observa, su única tarea es mantener vigente la zona, porque es redituable.

Con nuestro criterio, citamos a todos los clientes y les recibimos declaración cuando frenan con el auto en la zona o contactan a las que están ahí paradas esperando. Tratamos de establecer qué es lo que buscan y mostrar la presencia de la Fiscalía en el tema, también determinar quiénes son verdaderos clientes, proveedores o traficantes de humanos o de sustancias, para lograr detenciones.

—¿Tiene algún plan a implementar en los próximos meses para abordar esta problemática?

—Este año trabajamos con un nuevo abordaje en la zona, con nuevas perspectivas, coordinados con otros colegas, pero prefiero no adelantar nada, es en base a una denuncia que ingresó recientemente. Hay que entender que los vecinos ya no soportan esta situación, que también en algunos casos temen las represalias y que uno se va y ellos quedan viviendo ahí con sus familias.

Además, la solución legislativa más rápida es la penalización del cliente, sin ellos no hay zona roja. A veces nos cuesta hacer entender que rescatamos personas y luchamos contra quienes las hacen esclavas, contra los que creen que las mujeres, niños y niñas, y en menor medida hombres, son objetos para ser utilizados hasta agotarlos. Aprendí que nada se puede esperar de los que cometen estos delitos, y que la amenaza es constante.

“A los pedófilos no los paran alarmas ni perros”

El fiscal Fernando Cartagena forma parte de la red 24/7 y recibe informes diariamente de organismos internacionales especializados en la prevención y lucha contra la pedofilia. De esta manera, puede saber quiénes están compartiendo pornografía infantil en la región. Para el funcionario judicial el incremento de los casos de pedofilia se relaciona con el aumento del acceso de los menores a las redes sociales y con el bullying.

—¿Ha habido un incremento de detenciones de pedófilos en el último año?

—Desde que fui designado fiscal, se me informa cuando se comparte pornografía infantil en la red. Cuento con un equipo de dos instructores judiciales y un perito informático y trabajo con Cibercrimen de la Policía de la Provincia y la Policía Federal de La Plata.

Tengo previstos dos allanamientos por semana, con aprehensiones, a veces, ya que compartir pornografía infantil en la red no es detenible, porque la pena es baja, eso hace que se dificulte la tarea. No puedo decir que haya un incremento de la pedofilia y pornografía infantil en la red. Sin embargo creo que se hizo visible la problemática. Frente a lo que antes en un niño era solo un cambio de conducta, ahora se desconfía que no haya sido víctima de alguno de estos delitos, y las sorpresas son muchas. De registrarse aumento, es la consecuencia lógica del acceso de los menores a las redes, que se incrementa a diario. Pero en esto hay mucho camino por recorrer, hay que penalizar la tenencia de material pornográfico de menores, elevar las penas para que se permitan las detenciones, es decir, un camino parecido a la trata de personas, pero sin esperar un caso fatal para reformar las leyes.

—¿Desde su experiencia ha observado algún patrón en las víctimas?

—Detrás de cada foto pornográfica de un menor hay un niño que ha sido abusado, si entendemos eso, vamos a conocer la gravedad de esto, y los estragos que puede causar en las víctimas. Tampoco se ha relacionado con el bullying y la vulnerabilidad. Ahora, observo que muchos de los niños que son víctimas de los pornógrafos y pedófilos han sufrido el ataque de compañeros o amigos, lo que los hace más vulnerables.

Estos delitos no dependen de educación, profesión ni ningún parámetro repetido, y en el caso de la pornografía infantil, el mayor nivel económico del depredador sexual favorece el delito, ya que facilita el acceso a tecnología más avanzada. Las leyes procesales están atrasadas, los allanamientos no son como otros, vamos a la tecnología, deben traerse los criterios más permisivos de actuación de los fiscales, aceptados y dotados de la legalidad necesaria, además siempre trabajamos en presencia de testigos.

Me genera enojo, fastidio e impotencia ir a un domicilio de un pedófilo y ver que está usando la computadora en ese momento. Muchas veces no puedo verificar lo que está haciendo, por lo que debo preservar la prueba y pierdo efectividad, no puedo contactar a la víctima en forma inmediata. A eso sumale que me llevo todo el material, y sin embargo generalmente queda en libertad. Sale, compra otra PC, crea nuevos perfiles y sigue actuando, y encima las grandes empresas, servidores y proveedores no facilitan la tarea. Parece que la privacidad está por delante de la integridad sexual de los niños.

En este momento en el que transcurre esta entrevista, miro con un programa en mi pc, y acá en La Plata hay doce personas observando pornografía infantil, pero no puedo hacer nada legalmente, ni conseguir rápidamente la información del usuario.

—¿Hay algún método utilizado por los pedófilos que se pueda dar a conocer para que los padres de posibles víctimas estén alertas?

—Si damos a conocer el método, lo cambian. El agresor está frente a la computadora y se informa. En una pc, en un allanamiento, el abusador tenía dos fotos mías del diario, dentro de sus carpetas, identificándome como el fiscal que trabaja esta temática.

Estamos concurriendo a escuelas a hablar con padres e hijos y alertarlos sobre esto, pedirles a los chicos que nos enseñen a los adultos, y a los adultos contarles lo que está pasando. Los chicos generalmente lo saben, pero son engañados, amenazados, obligados, se aprovechan de un mal momento, de un estado de vulnerabilidad y el depredador sexual logra su objetivo.

Abandonados a su suerte

El fiscal Fernando Cartasegna sostiene que “los niños, por lo general, están abandonados a su suerte ante pornógrafos virtuales. Por ahí, si lo vemos así nos vamos a dar cuenta de la urgencia”.

“El depredador sexual, el pedófilo o el pornógrafo probablemente ya entró en casa y no hay alarma ni perro que lo asuste. Es más, muchas veces nosotros le abrimos nuestras puertas, y dejamos que accedan a nuestros hijos, por ignorancia o error. Es grave y urgente”, agregó el fiscal.

Abusos en el Instituto Próvolo

La causa que tiene en la mira a dos curas por presuntos abusos sexuales en el Instituto Próvolo de La Plata está en plena etapa de investigación, a cargo del fiscal Fernando Cartasegna.

“Recibimos la declaraciones de víctimas y testigos. En febrero tengo previsto tomar más testimonios de quienes no podían venir antes. Tengo los informes y si algo falta, ya me dijeron a quién pedírselos. Hay bastante trabajo por hacer. No es fácil pero tampoco imposible, la reconstrucción histórica se está haciendo y empezarán a surgir las imputaciones que serán notificadas a quienes deba. Lo trabajo con el gabinete de delitos conexos y dos instructores designados por la Procuración solicitados por mí”, le dijo a este diario el fiscal. Cartasegna aclaró que por este caso nunca recibió presiones por parte de la Iglesia. “No solo no recibí presiones, sino que me informan lo que pido y no me ha llamado nadie ni para preguntar. Lo que quieran saber, se hace por canales oficiales”, añadió.

Al respecto, el funcionario explicó en referencia a las víctimas, “tuve que capacitarme rápidamente en el tema y en la vida de las personas sordas, su comunicación y sus limitaciones y aptitudes. Hice todas las pruebas que me aconsejaron para comprender mejor lo que le pasa a un sordo, cómo vive a diario, y es probable que se nos enseñe el lenguaje de señas. Incluso aprendí que ellos quieren que los llame así, no hipoacúsico ni otros términos, simplemente sordo”. Por esta causa hay cinco detenidos: Nicolás Corradi (82) con domiciliaria, José Luis Ojeda (41), exempleado del Próvolo en la Provincia, el sacerdote Horacio Corbacho, el monaguillo, Jorge Bordón (55) y el jardinero Armando Gómez (46), todos ellos, acusados de abuso sexual agravado y corrupción de menores.