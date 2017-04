Duro mensaje de Vidal

“A los policías corruptos, les digo que no vamos a parar”















Así lo afirmó la gobernadora María Eugenia Vidal durante un acto celebrado ayer en Casa de Gobierno. Además, dispuso que todo el personal que investigue el narcotráfico presente declaraciones juradas patrimoniales, y recalcó que se someterá a exámenes toxicológicos a todos los integrantes de la fuerza. Fuerte apoyo a los ministros Ritondo y Ferrari

Decidida a dar pelea contra las “mafias enquistadas en el poder”, la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó ayer un acto en el SUM de Casa de Gobierno, donde, tal como anticipó diario Hoy, se anunció la extensión a efectivos menores de la Policía Bonaerense para que presenten su declaración jurada de bienes, así como también que todos sus miembros serán sometidos a exámenes toxicológicos para saber si ingieren algún tipo de drogas.

La primera de las medidas toma como base el decreto firmado por la mandataria provincial, que hacía obligatoria la presentación de declaración jurada de los policías a partir del rango de subcomisario, por lo que con esta prolongación se llega ahora a oficiales inspectores y oficiales principales, lo que hace que sean 7.560 más lo que deban exhibir públicamente sus bienes.

Para instrumentar la segunda de las acciones anunciadas ayer, se firmó un convenio con Fundartox, una organización orientada a la contención y asistencia profesional a adictos. A través de esta fundación, se planificarán políticas para el control, reconocimiento, tratamiento, prevención, concientización y capacitación sobre el consumo, uso y abuso de estupefacientes.

Este programa consta de dos etapas, una que tiene que ver con la información enfocada en la prevención por medio de charlas informativas, y otra que establece la realización de controles toxicológicos a efectivos policiales, citándose a los agentes al azar, para así lograr una fuerza preparada para luchar contra el delito.

Palabra oficial

“A los policías corruptos, les digo que no vamos a parar, mi decisión política es no parar. Sabemos que todavía hay mafias, que están adentro y afuera”, aseveró la gobernadora a la hora de tomar la palabra para explicar el accionar oficial, a la vez que consideró “clave” para el normal funcionamiento del Estado que todos los agentes de la fuerza de seguridad “puedan explicar de qué viven”.

En ese sentido, Vidal manifestó que “esta es una pelea contra un sistema mafioso que empezamos el 10 de diciembre de 2015. No se trata de una persona ni de un grupo de personas, sino de mafias que operan desde hace décadas con una política que solo habló o miró para otro lado, por eso nada cambió. Esto no se combate con discursos, sino con acciones persistentes y coherentes en el tiempo”.

Con respecto a la prevención en el uso de estupefacientes, la mandataria señaló que “la Policía no está exenta del consumo, quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma ni perseguir el narcotráfico. Vamos a prevenir ese consumo. Nuestra responsabilidad es garantizarle a cada uno de los vecinos de la Provincia que viva en paz y tranquilo, con una fuerza policial que lo proteja”.

Para calmar las aguas al interior de la fuerza, Vidal resaltó que no habrá sanciones y que las acciones no se tratan de una “purga”, sino que el objetivo ea asistir médicamente a los efectivos que consuman algún tipo de estupefaciente.

Sostén político

La gobernadora aprovechó el acto para darle un firme respaldo a los ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, quienes habían sido cuestionados por la líder de la CC-ARI, Elisa Carrió.

“Hoy quiero agradecer y reconocer al ministro Ritondo y a todo su equipo”, expresó la mandataria al hablar ante la prensa en la Casa de Gobierno en La Plata, tras lo cual resaltó que “las medidas se toman desde un compromiso, hacemos lo que hay que hacer y lo hacemos convencidos”, enfatizó Vidal.

También aseveró que desde hace un año y medio, “junto con Ritondo y el ministro Ferrari empezamos un plan de seguridad integral que está dando sus resultados”, en lo que se pudo observar como un tiro por elevación a la dirigente chaqueña.

Puntos centrales de la iniciativa

100% aumentan los miembros de la Bonaerense que deben exhibir su declaración jurada

30/06/2017 será la fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas

400 los oficiales sumariados o sancionados por no mostrar sus bienes

14.190 los agentes de la fuerza que deberán rendir cuentas de sus patrimonios

“Los exámenes no son para cazar a quien consume”

El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, acompañó a la gobernadora María Eugenia Vidal en los anuncios para luchar contra la corrupción policial. En diálogo con la prensa, el funcionario provincial destacó que “ya están firmadas las resoluciones, firmamos el convenio con la fundación, y las de declaraciones juradas, que empiezan el 30 de junio en Asuntos Internos y que se duplican”.

Para graficar la situación, el titular del área de seguridad dijo que “tiene que quedar en claro que este trabajo se empieza primero con toda el área de narcotráfico y delitos complejos, Asuntos Internos, jefes y subjefes de policías, ministros y todos los subsecretarios”.

Además recalcó que los exámenes toxicológicos “no son para cazar a quien consume, sino para tratar de recuperar de la adicción a aquel que esté enfermo y ver si tiene la capacidad para volver. Con los exámenes, lo que no va a poder hacer quien consume es manejar un patrullero, va a tener que hacer un tratamiento para recuperarse y volver a la fuerza”.

Por su parte, el titular de Fundartox, el médico Carlos Damin, precisó que “esta es una política de prevención, promoción de la salud y control. La idea es que se establezca una política de concientización en la fuerza, una campaña de prevención del consumo y dar lugar a la gente para que se exprese espontáneamente respecto de sus problemas y buscar una solución”.