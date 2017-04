Entrevista a Julio Bárbaro

“A Macri le falta voluntad de unión nacional”

Así lo afirmó a diario Hoy el siempre punzante y polémico Julio Bárbaro. Además, el intelectual y referente del peronismo fustigó la “soberbia” en la que está incurriendo el oficialismo y opinó que Jaime Durán Barba “es un personaje patético”

La Argentina atraviesa un período de gran crisis política y económica, en la que los indicadores muestran un deterioro gradual y sostenido del tejido social, factor que ha llevado a que la pobreza trepe por encima del 32%, complicando los pronósticos a futuro para el país.

En una entrevista con diario Hoy, el intelectual y referente justicialista Julio Bárbaro analizó la situación actual que vive la Argentina, criticando con dureza al gobierno de Mauricio Macri por “aislarse” de la realidad, lo que lo lleva a la “soledad política”. Además, fustigó la “idea mezquina” del oficialismo “de acumular poder, recordando un pasado nefasto”.

—¿Qué análisis hace de los primeros 15 meses de Mauricio Macri en el poder?

—El Gobierno tiene un grado de convicción que no se corresponde con los contenidos, cometiendo el error de creer que el orden y la inversión extranjera son los motores de un nuevo país. Ordenar es importante, pero la estructura social tiene una injusticia en su distribución que no se arregla con nuevos inversores, como dicen ellos. La Argentina necesita un gobierno que no sienta que puede resolver todo solo y que asuma que la única salida es entre todos.

—Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que ellos son lo nuevo y la oposición es la vieja política. ¿Cuál es su visión al respecto?

—El grado de soberbia del Gobierno es tremendo. No hay nada más viejo que decir que uno es lo nuevo. Las ideas oficiales son demasiado pocas como para que se sientan tan soberbios con respecto a las mismas. Con tan pocas ideas, la soberbia se les cae. El error de ellos es aislarse hasta de sus propios aliados, como la UCR o la Coalición Cívica, además de no saber escuchar a una oposición que busca construir propuestas por el bien de los argentinos.

—¿Cree que existen problemas de inestabilidad institucional, como afirman desde el oficialismo?

—Hoy no existe ningún problema de inestabilidad, como plantean algunos personajes cercanos a Macri. Sí hay un gran problema, que es la soledad en la que se está sumergiendo el Gobierno. La mayoría de los argentinos queremos que le vaya bien, porque si eso ocurre nos va bien a todos. Pero a veces me pregunto si mi postura de que le vaya bien al Gobierno es la misma que tiene Macri.

—Desde la oposición se sostiene que el Gobierno está siendo manejado y dirigido por Jaime Durán Barba. ¿Cuál es su opinión al respecto?

—Jaime Durán Barba es un personaje patético que me da vergüenza y bronca al mismo tiempo, porque tiene un cerebro muy chiquitito. Se podría decir que él es un experto en “envoltorios”, cuando lo que la Argentina necesita es una persona que le dé contenidos, algo que evidentemente él no posee en lo más mínimo.

—¿Por qué cree que sigue ocupando tan importante papel en la gestión de Macri?

—Porque Macri se enamoró de la idea de Durán Barba de que ellos son mejores que lo peor que tiene la Argentina, que hoy es Cristina Kirchner. A Macri le falta voluntad de unión nacional, no tiene esa vocación de querer unir a los argentinos detrás de una idea de país. No sale de una idea mezquina de acumular poder, recordando un pasado nefasto, sin darse cuenta de que diciendo que son mejores que los que estuvieron antes no se construye un futuro viable.

—¿Qué piensa entonces de Marcos Peña, de quien se dice que es el mejor alumno de Durán Barba?

—Él está jugando a hacer política y no sabe dónde está parado, es lo mismo que Durán Barba. El Gobierno está falto de ideas, y cuando a fines del año pasado puso un nuevo ministro de Economía, pero las políticas continuaron siendo las mismas, terminó no teniendo nada, y esa es la situación en la que está la Argentina, sin ideas y sin rumbo de cómo encarar, no solo el presente, sino también el futuro.

“Cristina es el pasado al que no queremos volver”

En otro de los tramos de su charla con este medio, Julio Bárbaro criticó con dureza a la expresidenta Cristina Kirchner, al sostener que “ella es el pasado al que no queremos volver. El kirchnerismo todavía no se dio cuenta de que perdió las elecciones y sigue hablando y trabajando como si aún estuviera en el poder. Es de una demencia total lo que ocurre con la expresidenta y los personajes que la rodean”.

En ese sentido, el intelectual dijo que “el kirchnerismo hoy se ha reducido a un pequeño cúmulo de voluntades y nada más, pero el Gobierno le quiere dar vida porque lo prefiere como la oposición, ya que sabe que en esa polarización tiene todas las de ganar en las elecciones, lo que hace que su análisis de la realidad sea muy cortito y mezquino”.

“Con su discurso seudoprogresista, Cristina Kirchner dejó un 30% de pobres en la Argentina, un número que el discurso y la política liberal de Macri en vez de frenar no han hecho más que acrecentar, llevando a que hoy más del 32% de los argentinos esté por debajo de la línea de la pobreza”, resaltó Bárbaro.

Pastillero político en una frase

Nicolás Dujovne

"Un liberal que busca instrumentar políticas que ya fracasaron en la Argentina”

Mario Quintana

"Un gerente privado que no entiende la realidad de lo que le sucede a la población”

Néstor Kirchner

"Tras la crisis de 2001 representó una esperanza que se desperdició totalmente”

Julio de Vido

"Un muerto viviente político, que dejó sus marcas en la corrupción kirchnerista”

Carlos Menem

"Artífice central del crecimiento de la pobreza, destructor del empleo y la industria”