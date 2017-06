“A más de 18 meses, todavía no existe un plan de seguridad”

Así lo afirmó a nuestro medio el exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Además, destacó que tras las elecciones legislativas, el oficialismo “va a profundizar el modelo de ajuste”, y que los capitales extranjeros han venido a nuestro país “solo para la bicicleta financiera”

El gobierno de Mauricio Macri ya tiene más de 500 días en el poder y las críticas que viene recibiendo por su accionar se acumulan, causándole fuertes dolores de cabeza al oficialismo. Su política económica no solo no logra resolver los problemas de la sociedad, sino que además afecta a los sectores más vulnerables, dejando al Gobierno entre la espada y la pared de cara al acto eleccionario.

En diálogo con nuestro diario, el senador provincial por el FpV y exsecretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, fustigó con dureza la realidad política, económica y social que vive hoy el país, y responsabilizó a la administración nacional de los principales obstáculos que sufren los argentinos.

—¿Cómo ve al gobierno de Mauricio Macri?

—Más allá de cómo lo vea yo, lo importante es cómo lo ve la sociedad. Hoy la gente está muy preocupada porque no le alcanza la plata a fin de mes para subsistir, porque todos los índices que deberían ir para arriba van para abajo, y todos los que deberían ir para abajo van para arriba. Este gobierno ha logrado contrarrestar las leyes de la física y de las estadísticas, así que lo veo muy mal.

—¿Cree que la situación empeorará con el correr de los meses?

—La verdad que la situación es muy difícil y lo preocupante es que seguramente el Gobierno nacional, después de octubre, va a profundizar el modelo de ajuste, este modelo de avasallamiento no solo sobre los derechos laborales, sino también sobre el salario y el poder adquisitivo de todos y cada uno de los trabajadores.

—Pero el Gobierno se encarga de remarcar un crecimiento en el nivel de vida de los argentinos, ¿qué piensa sobre eso?

—Ellos de lo único que hablan es de la pesada herencia que recibieron. Sin embargo, herencia es la que nos van a dejar a nosotros después del terrible endeudamiento que han gestionado. Además, se trata de un endeudamiento que no es para construir escuelas, hospitales, rutas o infraestructura, sino para pagar el interés de los grupos económicos amigos de este gobierno, los cuales han venido a la Argentina a hacer millonarias inversiones solo para la bicicleta financiera. Para eso pedimos plata prestada, para después devolvérsela a estos grupos económicos.

—¿En qué afecta la vida de los argentinos esta situación?

—Han caído todos los índices de consumo, los elementos en elástico y hasta aquellos que no deberían variar con los aumentos de precios.

Es la primera vez en la Argentina que cae un 8% el consumo de la leche, y ha aumentado entre un 60 y un 70% en estos últimos tres meses la cantidad de gente que asiste a los comedores en los barrios. Yo veo todo esto con mucha preo­cupación, porque mi abuelo decía que en la vida nadie encuentra lo que no sabe que está buscando, y traducido al buen criollo, el Gobierno todavía no le ha encontrado el agujero al mate.

—Usted es un experto en materia de políticas de seguridad, ¿cómo ve a la administración nacional en la materia?

—Evidentemente ya se les ha agotado el discurso desde una mirada observadora, ya que pareciera que están hablando de los problemas de la inseguridad como si fueran unos simples turistas en nuestro país, y los argentinos los han votado porque prometieron que iban a solucionar un tema tan grave como la inseguridad. No solo no lo solucionaron, sino que lo agravaron. No solamente se puede hacer otra política en materia de seguridad, sino que se debe.

—¿Cuáles son sus principales críticas a la política oficial?

—A más de 18 meses todavía no existe un plan de seguridad. Ha aumentado un 35% el delito violento, y no hemos tenido nunca uno. Han tomado solo acciones espasmódicas, primero con una narrativa de una situación, después con la purga en las fuerzas de seguridad, que decían que iba a tener un resultado maravilloso. Pero como no saben qué hacer, crean medidas que no tienen conexión, y me gustaría escuchar su política, porque van ya más de 500 días de gobierno y todavía no lo hemos hecho.

“La ley de ART avanza sobre los derechos del trabajador”

A fines del año pasado, el Gobierno nacional modificó la Ley 27.348 de Riesgos del Trabajo, generando honda polémica en el movimiento obrero por las implicancias que esto tendría sobre los derechos fundamentales de los trabajadores. La norma, que ahora busca la adhesión del Senado bonaerense, se encuentra parada por la negativa del peronismo a darle su aval.

Para Sergio Berni, miembro de la bancada peronista en la Cámara alta provincial, “la ley de ART es arbitraria y avanza sobre los derechos del trabajador, atacando además sobre los principios constitucionales de la protección hacia el trabajador y por eso nos vamos a oponer a la misma”.

“Estamos hablando con los gremios y no descartamos realizar una presentación judicial. Nosotros entendemos que esta ley avasalla principios laborales fundamentales. Estamos hablando de los derechos de un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo y hay que cuidarlo y preocuparse por su atención, y esta ley eso no lo hace”, resaltó Berni.

Polémica en las redes

En la última semana, Sergio Berni quedó en el medio de la polémica luego de que se filtrara por internet un spot de campaña del exsecretario de Seguridad en el cual se comparaba con el personaje de Frank Underwood de la serie norteamericana House of cards.

Para el senador provincial, “fue un spot en el que intentamos generar conversaciones con todos los ciudadanos, que son los futuros votantes y a la gente que tenemos que convencer a partir de una plataforma política. Cuando usted quiere conversar con alguien lo primero que hay que hacer es llamarle la atención para, a partir de ahí, generar una discusión, un intercambio”.

En ese sentido, Berni dijo que “el mismo pretende ser una cosa graciosa y sin nada oculto detrás. Una campaña política no es una guerra, no es a matar o morir, también hay que tener un poco de humor y de picardía. Lo que importa es llamar la atención”.