Abogado de Potocar: "Es muy difícil que la fuerza de seguridad se autoinvestigue"

Raúl Alcalde, abogado del suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, admitió hoy que su cliente "podía conocer que había alguna irregularidad" relacionada con las presuntas coimas por las que se lo procesó, pero argumentó que "es muy difícil" que la fuerza de seguridad "se autoinvestigue".

No obstante, criticó que se le haya dictado ayer la prisión preventiva al ex titular de la Dirección General de Comisarías de la Federal, al sostener que no hay "pruebas" contra su defendido, sólo "indicios".

El letrado también cuestionó que Potocar continúe detenido sin haber sido condenado, al manifestar que "jamás interfirió en la investigación".

Ayer, el juez de instrucción porteño Ricardo Farías procesó con prisión preventiva al suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, como supuesto "jefe de una asociación ilícita" que cobraba coimas a comerciantes de la zona norte de la Capital Federal a cambio de protección.

"No podemos partir de la premisa de que existía semejante organización", protestó hoy Alcalde en diálogo con radio Belgrano.

Y añadió: "Si partimos de que el volumen que se le asigna es demasiado grande, quizás no sea el que se le otorga y el comisario Potocar podía no conocer ese volumen". Pero completó: "Quizá (él) podía conocer que podía haber alguna irregularidad y no la podía determinar".

El abogado, cuando se le dijo que ante ese caso Potocar tenía que haber hecho una denuncia e investigado, expresó: "Para eso hay otras instancias en la Policía que lo hacen".

"Y generalmente los ciudadanos son los que hacen las denuncias. Es muy difícil que la Policía sola, en sí misma, se autoinvestigue siguiendo a su propia gente por 'motu propio'", adujo.

El letrado agregó que, para una eventual denuncia del por entonces jefe de la Dirección General de Comisarías de la Federal, tenía que haber existido una "irregularidad de tanta significación que hubiera permitido que los estamentos superiores hubieran advertido".

"Si esto (por el cobro de coimas) estaba enquistado en la comisaría (35 de Núñez) y los vecinos no lo denuncian, es muy difícil su detección temprana", finalizó.