ABSA anunció la construcción de un acueducto para la zona de Gonnet





Junto al intendente Julio Garro, el presidente de la prestataria presentó las obras que, aseguran, solucionarán la calidad y el abastecimiento del agua en esa localidad

El intendente Julio Garro y el presidente de ABSA, Raffaele Sardella, presentaron ayer la obra que realizará la empresa para solucionar el problema del agua no potable en Gonnet y Villa Castells.

Se trata de la construcción de un acueducto que permitirá el fortalecimiento del sistema de distribución del líquido en estas localidades.

Según explicaron desde la prestataria, “el principal problema de la zona es el avance de un frente salino proveniente del Río de La Plata sobre las arenas Puelches afectando la captación de agua para distribución”, por lo que se prevé instalar una tubería de impulsión de 8.700 metros que vinculará el acueducto proveniente de la planta potabilizadora de Punta Lara con la red de distribución de las localidades afectadas desde hace meses por la escasez del servicio y el exceso de salinidad del líquido.

“Esta obra va a solucionar definitivamente el problema de más de 30.000 familias”, dijo el jefe comunal durante la presentación del proyecto, y resaltó que “es algo que se hace para siempre, no es un parche”.

El titular de ABSA, por su parte, sostuvo que priorizaron “la elaboración de un proyecto factible de ejecución en el corto plazo”, mientras detalló que las obras comenzarán dentro de 45 o 60 días; tiempo necesario para publicar el llamado a licitación, analizar las ofertas y adjudicar los trabajos.

“Aspiramos a que los trabajos se realicen en un plazo de entre diez y doce meses como máximo”, agregó sobre el tiempo de ejecución del acueducto financiado por el gobierno de María Eugenia Vidal.

Anuncio complementario

En paralelo al acueducto Norte, la prestataria bonaerense anunció otra obra de vital importancia para la región: la modernización de la planta potabilizadora de Punta Lara, con fecha de inicio para el primer semestre del año.

“De nada servía hacer este acueducto si no estuviésemos ya pensando con qué lo vamos a alimentar a futuro”, dijo al respecto Sardella, quien adelantó que estos trabajos van a demorar “entre 18 y 24 meses” y que van a permitir “asegurar, no solo el volumen de agua que hay hoy garantizado, sino incrementarlo en un 50 por ciento”.

Mea culpa

Tanto el intendente como el presidente de ABSA hicieron hincapié en las deplorables condiciones que presentaba la prestataria y el sistema del servicio en la ciudad cuando asumieron sus cargos.

“ABSA tiene un pasado que es para olvidar, una muy mala imagen que hay que cambiar”, expresó Sardella, al tiempo que afirmó: “Nosotros queremos que todos se acuerden de la vieja empresa y vean a diario cómo, con el mismo nombre, se puede dar otro servicio. Somos deudores con la sociedad, sabemos eso, nos hacemos cargo”.

El jefe comunal, por su parte, recordó que “cuando nos tocó gobernar la ciudad nos encontramos con más de 2.500 pérdidas de agua solo en el casco urbano, con caños que tienen más de cien años. Además de las seis bombas que tiene la planta potabilizadora de La Plata funciona solo una, jamás se le hizo nada, es chica y está obsoleta”. En esa línea sostuvo: “Sabemos del enojo de la gente y pongo la cara ante ellos, pero es un problema que viene de hace décadas y tenemos el compromiso de solucionarlo”.

¿Impactarán las nuevas obras en las tarifas?

Consultado por el traslado del costo de los trabajos a los usuarios, el titular de la firma sostuvo: “Si uno tuviese que poner hoy una tarifa que permitiera un plan de inversiones a un ritmo acelerado, conforme a las necesidades que hay, tendría que ser siete veces lo que es la tarifa internacional, y eso no puede hacerse. Lo que no queremos perder es el equilibrio operativo que hemos logrado, mientras podamos mantenerlo puede haber un ajuste, producto de la inflación. No descartamos que en algún momento haya alguna puesta en valor para no perder ese equilibrio operativo”.

Los vecinos, entre el recelo y el enojo

El grupo de vecinos de Gonnet y Villa Castells que entabló una demanda colectiva contra ABSA por las reiteradas fallas en la prestación del servicio mostró desconfianza frente a la presentación de las obras. “Hasta el momento es solo un anuncio”, explicaron a este medio, argumentando que la inversión para llevar adelante el acueducto “no figura en los presupuestos de 2017 ni del Municipio, ni de la Provincia de Buenos Aires, que ya están presentados y aprobados”.

Por otra parte, dudan de que los casi nueve mil metros de tubería terminen con el problema. “¿Es solución traer el agua a través de un acueducto de una planta que está obsoleta para mezclarla con este líquido lamentable que sale de nuestras canillas?”, se preguntan los vecinos en un escrito publicado en las redes sociales y firmado por el arquitecto Carlos Michelli, quien agrega: “Me atrevo a decir que el líquido resultante que tendremos después de esa obra será algo similar a lo que sale en este momento de nuestras canillas”.

Además, indican que “se debió haber consultado a especialistas ajenos e imparciales a las partes para que definieran cuál era la obra que debía realizarse en este momento”. También mostraron su descontento por no haber sido invitados a la presentación de la obra. “Tampoco invitaron a la facultad de Derecho, que es quien nos patrocina en la demanda civil contra el Estado y contra ABSA por la falta de agua potable”, finalizaron.

